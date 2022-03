Le championnat d’Algérie de karaté-do (seniors) aura lieu à Oran du 19 au 21 mai 2022 dans le cadre des évènements visant la promotion de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) que va abriter cette ville l'été prochain, a-t-on appris samedi de la ligue locale de la discipline, organisatrice de l’épreuve sous l’égide de la fédération algérienne de karaté do.

L'évènement permettra à la ville d’Oran de renouer avec le championnat national qu’elle n’a plus accueilli depuis 20 ans, a déclaré à l’APS le président de la ligue de wilaya, Houari Fateh, ajoutant que ce championnat devrait avoir lieu au Centre des conventions «Mohamed-Benahmed», qui sera le théâtre des épreuves du karaté do lors des JM, ou le Palais des sports «Hammou-Boutlélis». Par ailleurs, la ligue d’Oran vient d’organiser un stage au profit de la sélection oranaise des minimes qui s’apprêtent à se rendre à Touggourt pour participer au championnat national de leur catégorie les 29 et 30 mars en cours, a fait savoir le même responsable.

En tout et pour tout, cette sélection, composée de 27 athlètes, a effectué jusque-là trois regroupements, ce qui renseigne de l’intérêt particulier accordé par la ligue oranaise à ses pépites, a-t-il commenté. «Nous tablons énormément sur ces jeunes karatékas car nous avons décelé en eux d’énormes potentiels, ce qui nous incite à s'y investir dans le cadre de notre programme de relance de la discipline à Oran», a-t-il ajouté. Houari Fateh, un ex-international dans la discipline, est en poste depuis une année, a, en outre, insisté sur la formation, son «cheval de bataille» au cours son mandat olympique, souhaitant bénéficier de l’assistance des instances concernées à Oran pour développer le karaté do dans la wilaya. «Cette discipline, qui faisait la fierté du sport oranais par le passé, connaît depuis plusieurs années une traversée du désert, d’où mon ambition de la réhabiliter en misant sur la formation. Cela exige néanmoins des moyens financiers et pédagogiques dont notre ligue est privée à présent’’, a-t-il regretté.