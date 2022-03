L'opérateur de téléphonie mobile «Mobilis» s'est engagé à asseoir une «nouvelle dynamique» qui contribue au développement de l'économie de la connaissance et des services numériques en Algérie, a indiqué son P-dg, Chawki Boukhazani.

«Pour Mobilis, il est important d'être le moteur du marché, le leader en induisant et en forçant le changement.

Pour cela, nous allons installer et asseoir une nouvelle dynamique centrée sur nos clients, mais qui contribue de plus en plus à l'évolution de notre pays et de notre économie, notamment dans l'économie de la connaissance et des services numériques au profit des entreprises», a précisé M. Boukhazani dans un entretien au site «The Telecoms industry Media Plateform, Telecom Review», tenu en marge du Salon mondial du Mobile de Barcelone (28 février au 3 mars).

Il a souligné que, pour être leader en Algérie, «il faut nécessairement investir en fournissant plus d'efforts afin d'offrir à nos clients, à nos citoyens, de meilleurs services et de meilleurs contenus dignes de ce pays».

M. Boukhazani a rappelé que Mobilis, à travers son slogan «Partout avec vous», a tenu son engagement en remportant le Speedtest Award de la meilleure couverture réseau en Algérie lors du MWC 2022.

«L'obtention de ce prix est un autre témoignage que les actions que nous avons entreprises ces derniers mois ont porté leurs fruits», a-t-il dit, considérant «ce prix, l'aboutissement de plusieurs années de travail et que ce n'est que le début d'autres réalisations, que ce soit en termes de qualité de service, de contenu, ou de services rendus à nos clients».

Pour lui, «l'avenir n'est pas seulement une question de meilleure couverture ou de meilleure vitesse, mais de répondre aux besoins de nos clients, de nos entreprises et du pays en général», a-t-il poursuivi, réitérant l'engagement de Mobilis «dans une politique gouvernementale visant à stimuler à la fois l'économie du savoir et celle des services». «Nous sommes présents partout en Algérie même dans les zones reculées et défavorisées, non pas pour des raisons de rentabilité mais pour garantir à nos clients, citoyens algériens, le droit à la connectivité», a-t-il ajouté.