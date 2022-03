La troisième édition du salon du mariage s’est ouverte jeudi au Centre des arts et des expositions (Carex) de Tlemcen, avec la participation d’une trentaine d’exposants qui proposent des gammes variées de produits et services nécessaires à la préparation et à la célébration des fêtes de mariage.

Les stands de ce salon, qui s’étale jusqu’au 26 mars en cours, exposent des chambres à coucher, des salons, de la literie et des bijoux, ainsi que des gâteaux traditionnels et tout le patrimoine matériel et immatériel utilisés dans ce genre de fêtes à Tlemcen, a indiqué la société organisatrice de ce salon.

Cette nouvelle édition du salon donnera lieu également à un concours national en art culinaire, où seront présents des plats traditionnels d’Alger, de Constantine, d’Annaba, d’Oran, de Tlemcen et autres.

Les participants à cette compétition devront préparer des plats traditionnels et des desserts avec une touche moderne, selon la même source, qui a souligné que la modernisation dans la préparation de plats traditionnels permettra de mettre en valeur l’art culinaire traditionnel algérien et de pouvoir l’intégrer dans les grands hôtels et restaurants nationaux et internationaux.

Un jury constitué de spécialistes de la restauration et de l’hôtellerie départageront les concurrents à la fin de ce salon.

Le programme de cette troisième édition du salon du mariage prévoit quotidiennement l’organisation de soirées musicales, en sus de défilés de mode, ainsi qu’une cérémonie nuptiale tlemcenienne lors de la soirée de clôture, ou tous les rituels et traditions seront mis en valeur devant les visiteurs et touristes.

A noter enfin qu’une cellule de sensibilisation relative à la vaccination contre la Covid-19 a été installée par la direction de la santé et de la population au niveau du Carex, dans le but d’inviter les visiteurs à se faire vacciner et à contribuer par conséquent à l’immunité collective.