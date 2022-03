L'Envoyé spécial chargé du dossier des pays arabes, M. Noureddine Aouam, a passé en revue à Beyrouth les principaux axes de la stratégie de l'Etat algérien en matière de renforcement du système de protection sociale, mettant l'accent sur la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune d'instituer une allocation chômage avoisinant le salaire national minimum garanti (SNMG).

Dans le cadre de la participation de l'Algérie au Forum arabe pour le développement durable, qui s'est ouvert mardi dernier à Beyrouth (Liban), et dans une intervention lors de la séance consacrée aux bilans des réalisations des pays arabes en matière de protection sociale et de soutien aux catégories faibles et vulnérables durant les épidémies et les crises, la délégation algérienne conduite par M. Aouam a mis l'accent sur la décision du président de la République d'instituer une allocation chômage dont le montant avoisine le SNMG, tout en bénéficiant de la couverture sanitaire, une première du genre dans la catégorie des pays en développement.

La délégation algérienne a également mis en relief l'un des axes du programme du président de la République visant à éliminer les disparités sociales, en se basant sur des projets inclusifs de développement destinés au profit des zones dites "zones d'ombre", qui nécessitent un soutien supplémentaire particulier.

Dans le même contexte, le volet relatif au déblocage d'un grand nombre d'investissements suite à la levée des différents obstacles qui entravaient leur lancement a été abordé, une démarche qui permettra la création d'un nombre important d'emplois et d'assurer une couverture sociale aux travailleurs.

L'envoyé spécial a, par ailleurs, passé en revue les efforts consentis par les pouvoirs publics dans la lutte anti-covid-19, notamment en matière de prise en charge totale des malades et de mise à disposition gratuite des vaccins, précisant que, depuis septembre 2021, l'Algérie s'est lancée dans la production de vaccins à raison de 8 millions de doses/mois.

En outre, le responsable algérien a saisi l'occasion d'affirmer l'attachement des hautes autorités à faire du prochain Sommet arabe prévu en Algérie le 1er novembre prochain, "un Sommet global et inclusif".

Le Sommet examinera les grands axes en relation directe avec les thèmes du Forum arabe, à l'instar de "la coopération pour faire face aux répercussions de la pandémie au plan socioprofessionnel, l'examen des voies et moyens de consolider la solidarité arabe, le travail de concert de manière à assurer l'immunité de la Oumma arabe, et à préserver ses intérêts notamment en matière de protection sociale, dans le cadre de l'exécution des objectifs du développements durable (ODD)".

Le Forum arabe pour le développement durable est organisé chaque année depuis 2014 par la Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale (CESAO), à laquelle l'Algérie a adhéré en 2020.