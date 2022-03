Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Youcef Belmahdi, a affirmé jeudi à Alger que des efforts étaient en cours pour améliorer le niveau de performance des établissements religieux, à travers l'organisation de différents concours, en sus des concours habituels des sciences du Coran.

Présidant la clôture de la 1e édition du Concours "Muezzin El Mahroussa" à la maison du Coran "Ahmed Sahnoun", M. Belmahdi a indiqué que l'objectif de ce genre de compétitions pour le rite du Adhan est "d'élever le niveau des performances des établissements religieux".

A cet effet, il a salué le rôle des Conseils scientifiques et des conseils de lecture relevant des directions du secteur dans l'organisation de manifestations tendant vers ce même objectif et leur attachement à organiser les concours de récitation et de psalmodie.

Le ministre est revenu sur la symbolique du concours "Muezzin El Mahroussa", organisé la veille de la célébration de la fête de la victoire (19 mars), une initiative qui témoigne, selon lui, de "la cohésion nationale et religieuse en terre des chouhada".

Le prix du concours "Muezzin d'El Mahroussa" est revenu à Abdelouahab Renimi, choisi parmi 138 candidats par un jury composé de 3 membres ayant déjà participé à des concours internationaux du Coran".