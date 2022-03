Au total, 49 personnes ont perdu la vie dans des accidents ferroviaires en 2021, a indiqué un jeudi à Alger un responsable de la Société nationale de transports ferroviaires (SNTF).

"Pas moins de 49 personnes ont été tuées, et 56 autres blessées dans des accidents et incidents ferroviaires durant l'année passée", a indiqué le représentant de la SNTF, Abdelmalek Hamzaoui, lors d'une journée d'étude sur le secteur ferroviaire en Algérie, organisée par l'Institut national des études stratégiques globales (INESG) et le ministère des Transports.

Selon le même bilan, 6 personnes ont perdu la vie dans des accidents aux passages à niveaux, 6 autres mortes électrocutées et 37 autres mortes percutées par des trains.

En outre, la SNTF a enregistré durant l'année écoulée 320 déraillements, 47 accidents aux passages à niveaux, 75 accidents de heurts de personnes et 196 incident de jets de pierres, selon le même responsable.