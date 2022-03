D’anciens champions algériens couronnés lors de précédentes éditions des jeux méditerranéens (JM) et d’autres s’étant distingués sur la scène internationale ont été honorés jeudi lors d’une soirée artistique clôturant les festivités du lancement du compte à rebours j-100) de la 19e édition des JM prévue l’été prochain à Oran.

Cette soirée, abritée par la salle de cinéma "Maghreb" à Oran et organisée par le Comité d’organisation des JM, a permis au public présent, notamment les plus âgés, de se remémorer des heures de gloire du sport algérien grâce aux athlètes honorés pour la circonstance.

Le premier à avoir été invité à monter sur la scène Boualem Rahoui, auteur de la première médaille d’or algérienne dans une compétition sportive d’envergure en finale de la course des 3000 mètres steeple lors des JM d’Alger en 1975.

Mohamed Aziz Derouaz, commissaire des JM et ancien entraineur de la légendaire sélection de handball et son ancien pivot Mustapha Doubala, ont été honorés à leur tour pour les consécrations nationales dans les JM et autres épreuves internationales.

Les deux boxeurs oranais, Mustapha Moussa, premier Algérien à avoir décroché une médaille olympique lors (JO-1984) et Mohamed Bouchiche ont reçu eux aussi leurs distinctions symboliques pour la circonstance. Idem pour le père spirituel du judoka oranais, Ahmed Hifri

Au cours de cette soirée, animée par des artistes éminents locaux, tels que Maati El Hadj et Houria Baba. Un documentaire sur les sites sportifs concernés par les prochains JM a été également diffusé.

La cérémonie a été ouverte par une allocution de Mohamed Aziz Derouaz, par laquelle a qualifié de "réussie" cette journée marquant les j-100 du coup d’envoi de l’évènement sportif méditerranéen dont l’objectif principal était de promouvoir la prochaine édition, aussi bien sur le plan national qu’international.

"Au vu de la grande couverture médiatique dont ont bénéficiées les festivités organisées pour l’occasion, je suis persuadé qu’on a réalisé un bon coup en matière de promotion des JM d’Oran aussi bien sur le plan local qu’international", s’est-il réjoui.

Il a, en revanche, prévenu que la pression commence à monter crescendo sur les épaules des organisateurs, malgré le constat encourageant des responsables du Comité international concernant les préparatifs de l’évènement.

Commentant le geste du COJM envers les anciens champions algérien, M. Derouaz a estimé qu’il s’agit "de la moindre des récompenses au profit de ceux qui ont écrit en lettres de noblesse l’histoire du sport algérien", ajoutant que cette initiative se veut aussi "un message à l’adresse de tous les champions sportifs algériens, aussi bien en activité ou ceux qui ont raccroché les crampons qu’on est toujours reconnaissants envers eux".

Pour sa part, le président de la commission des cérémonies d’ouverture et de clôture et des activités culturelles a estimé que tout s’est bien déroulé."Je promets d’autres activités pour faire des 99 jours qui nous séparent de JM d’Oran des fêtes dans toutes les wilayas du pays", a-t-il poursuivi.