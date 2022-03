Oran s’est ornée, jeudi, des atours des Jeux méditerranéens, à l’occasion des 100 derniers jours avant le lancement de la 19e édition de ce grand rendez-vous sportif que la capitale de l’Ouest abritera l’été prochain.

Le comité d’organisation des JM a organisé, à cette occasion, un grand festival où il a annoncé le début du compte à rebours de cette manifestation sportive que l’Algérie s’apprête à abriter pour la deuxième fois de son histoire.

Les principales artères d'Oran ont goûté aux premières saveurs de la prochaine édition des JM, à travers un riche programme culturel et artistique concocté par le comité d'organisation pour plonger les habitants de la ville dans l'ambiance de la fête méditerranéenne.

Le commissaire des jeux, Mohamed Azziz Derouaz a donné le coup d’envoi du compte à rebours de cette manifestation sportive internationale, jeudi soir au niveau de l’esplanade "Port Saïd" au boulevard de l’Armée de libération nationale (ex-Front de mer).

L’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, qui était accompagné de trois champions algériens d’éditions précédentes des JM, à savoir l’athlète Rahoui Boualem et les boxeurs Moussa Mustapha et Mohamed Bouchiche, a insisté dans son allocution d’ouverture sur la nécessité de réussir le rendez-vous méditerranéen dans tous ses aspects.

L’allocution de Derouaz a coïncidé avec l’arrivée du défilé à la ligné de départ au niveau du jardin de Sidi M’hamed, non loin du boulevard de l'ALN, sous les airs musicaux de l'orchestre local conduit par le maestro Kouider Bouziane.

Différentes associations sportives locales ont marqué leur présence au défilé, aux côtés de troupes folkloriques et la troupe de "fantasia", qui a créé des moments particuliers avec des salves de baroud, accompagnées de youyous qui ont déclenché l’enthousiasme des participants, sous un temps pluvieux.

D'anciennes voitures participant à ce défilé, qui arboraient les drapeaux des 26 pays concernés par la manifestation sportive méditerranéenne, ont attiré les regards de la foule.

Les troupes participantes ont poursuivi leurs représentations tout au long du boulevard, jusqu'à la place du 1er novembre, où des tentes ont été érigées mettant en exergue des photos des Jeux méditerranéens, des habits traditionnels et des plats traditionnels locaux.

Dans une déclaration à l’APS, l'ancien champion algérien, Boualem Rahoui a salué l'ambiance avec le début du compte à rebours de la manifestation méditerranéenne, qui, selon lui, ouvre l'appétit pour la réussite de la prochaine fête d’été des JM.

L'ancien athlète international s'est souvenu des JM de 1975 à Alger, au cours desquels il a eu l'honneur de donner à l'Algérie sa première médaille d'or de l'histoire de sa participation aux Jeux, en remportant les 3.000 mètres steeple alors qu'il avait 26 ans.

"Je suis très heureux qu’Oran, ma ville natale, accueille la prochaine édition des Jeux méditerranéens. Nous sommes tous mobilisés pour faire de cette fête une réussite et donner la plus belle image de l'Algérie", s'est-il exprimé.

La manifestation annonçant le compte à rebours des 100 jours avant le début de l'événement méditerranéen se poursuit avec l'organisation d'une soirée artistique à la salle de cinéma "Maghreb", avec la participation d'artistes locaux, au cours de laquelle d'anciens champions sportifs seront honorés, à l’instar du trio présent à la cérémonie officielle du début du compte à rebours des Jeux méditerranéens.