La coopération militaire et les questions régionales et internationales d'intérêt commun ont été au centre de discussions mardi à Tunis, entre le président tunisien Kais Saied et le ministre italien de la Défense, Lorenzo Guerini, a indiqué un communiqué de la Présidence tunisienne. La rencontre a été l'occasion d'aborder des questions portant sur la coopération militaire entre les deux pays dans le cadre de la 23e session de la commission militaire tuniso-italienne, ainsi que le traitement du dossier de la migration irrégulière «selon une nouvelle approche», ajoute la même source, citée par l'agence TAP. L'entretien a permis également d'échanger les points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Au cours de la rencontre, le président tunisien a souligné la volonté de son pays de renforcer davantage les liens historiques d'amitié avec l'Italie, comme en témoigne le soutien mutuel entre les deux pays pour faire face à la pandémie de Covid-19, et la promotion des mécanismes de coopération et de partenariat dans tous les domaines, précise-t-on encore. De son côté, le ministre italien de la Défense a salué la «solidité» des relations tuniso-italiennes, réitérant la disposition de son pays à soutenir la Tunisie sur le plan bilatéral et européen, et auprès des organismes internationaux et bailleurs de fonds ainsi qu'à l'aider à relever les défis auxquels elle est confrontée, selon la même source.