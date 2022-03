Le Secrétariat général de la Ligue des Etats arabes a de nouveau exhorté mardi, le Conseil de sécurité de l'ONU et les institutions internationales des droits de l’Homme à respecter leurs responsabilités, et assurer une protection au peuple palestinien. Dans un communiqué, relayé par l'agence palestinienne de presse, Wafa, le secrétariat a appelé à l'application immédiate de la résolution 2334, mettant un terme aux violations sionistes aux résolutions de la communauté internationale, et assurer la liberté pour le peuple palestinien.

Le secrétariat a rappelé que l’occupation sioniste «poursuit ses crimes et exécutions des palestiniens», outre «la privation de leurs droits juridiques et humanitaires».

En outre, la Ligue Arabe a condamné les violations sionistes, la colonisation, la démolition des maisons, la judaïsation, ainsi que les arrestations et les expulsions forcées des palestiniens de leurs terres et domiciles.

Il a également porté l'entière responsabilité à l’occupation sioniste, des crimes et leur répercussions à cause des agressions et des pratiques des forces de l’armée sionistes et des colons contre les palestiniens et leurs droits.