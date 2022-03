Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt Cavusoglu a été dépêché mardi «à Moscou» où il aura des entretiens mercredi puis se rendra «en Ukraine» jeudi afin de rechercher un cessez-le-feu, a annoncé mardi soir le président Recep Tayyip Erdogan.

Le ministre «va poursuivre nos efforts en vue d'obtenir un cessez-le-feu et la paix en discutant avec les deux parties», a précisé le chef de l'Etat.

M. Erdogan qui s'exprimait à l'issue de la réunion de son cabinet n'a pas donné davantage de précision sur les interlocuteurs que le ministre compte rencontrer.

Ankara avait organisé et accueilli jeudi dernier la première rencontre depuis le début du conflit le 24 février entre les ministres des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov et ukraininen Dmytro Kouleba, à Antalya (sud).

Les pourparlers directs entre les deux hommes, qualifiés de «pas faciles mais civilisés» par le ministre turc, n'avaient pas permis de parvenir à un cessez-le feu.

Mais M. Cavusoglu avait dit espérer malgré tout l'organisation d'une rencontre entre les présidents russe Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensk y.

«M. Kuleba a dit que le président Zelensky y était prêt (et) M. Lavrov que le président Poutine n'était pas contre le principe», avait-il assuré.