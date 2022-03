Le président russe Vladimir Poutine et le président du Conseil européen Charles Michel ont discuté de la situation ukrainienne lors d'une conversation téléphonique mardi, a indiqué le Kremlin dans un communiqué.

Les deux dirigeants ont échangé leurs points de vue sur l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine et sur les mesures d'évacuation des civils, indique le communiqué.

M. Poutine a exposé son évaluation des négociations en cours entre les délégations russe et ukrainienne sur un éventuel règlement de la crise, selon le communiqué.