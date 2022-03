Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a désigné MM. Kamel Bouchama et Aboudjerra Soltani membres du Conseil de la nation au titre du tiers présidentiel, a indiqué mercredi un communiqué de la Présidence de la République.

«En vertu des dispositions des articles 91 (alinéa 07) et 121 (alinéa 03) de la Constitution et du décret présidentiel signé ce jour le 13 chaabane 1443, correspondant au 16 mars 2022, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a désigné MM. Kamel Bouchama et Aboudjerra Soltani membres du Conseil de la nation au titre du tiers présidentiel», lit-on dans le communiqué.