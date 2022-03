Le président du Haut-conseil Islamique (HCI) Bouabdallah Ghlamallah a affirmé mercredi à Tamanrasset que les zaouïas ont assumé un rôle important dans la préservation de la sécurité de la nation, grâce à l’éducation religieuse et nationale qu’elles dispensent.

Intervenant en ouverture de la 15ème édition du colloque "Cheikh Moulay Reggani" à l’université de Tamanrasset, M.Ghlamallah a indiqué que "les zaouias en Algérie ont de tout temps contribué, de par le message éducatif et spirituel qu’elles véhiculent, à la préservation de la sécurité et l’unité de la nation".

"L’université algérienne s’emploie, aux côtés des zaouïas, à l’épanouissement de la société à travers une formation scientifique adéquate, inspirée de la Charte de la Révolution du 1er Novembre", a-t-il soutenu, ajoutant qu’"il appartient aux universités et aux zaouïas de consolider la sécurité intellectuelle et nationale pour laquelle se sont sacrifiés les Moudjahidine et les Chouhada".

Rappelant que chaque région du pays est riche et fière de ses scientifiques et Ouléma ayant pris le relais de leurs aînés, le président du HCI a convié les hommes de Lettres et de Culture et les universitaires à œuvrer pour la promotion de la Science et du Savoir susceptibles de resserrer les rangs, consacrer la fraternité et ancrer la stratégie d’immunisation du pays".

Le wali de Tamanrasset, Mustapha Koriche, a estimé, pour sa part, que "les zaouïas algériennes incarnent un grand rôle de diffusion de la culture du juste milieu et de la modération qui renforcent la cohésion sociale algérienne".

Le cheikh de la zaouïa, Cherif Reggani, a estimé, de son côté, que le fait d'assurer la sécurité intellectuelle et spirituelle de la nation, comme s'emploient à le faire les zaouias, impacte énormément sur la stabilité sociale et contribue à corriger les comportements des individus.

Les participants au colloque, chercheurs et universitaires, ont mis en exergue la contribution des zaouïas dans la consécration de la sécurité spirituelle pour une société forte jouissant du développement durable et de la prospérité économique.

Parmi ces derniers, Horma Boufeldja et Mohamed Rabah ont mis en exergue le rôle assumé de tout temps par les zaouïas dans la préservation de l’unité nationale, en propageant la culture de fraternité et d’entraide, à l’instar de la zaouïa Kounta, dans la région du Touat, dont les efforts se sont étendus aux pays africains.

Divers thèmes relatifs au rôle des lieux de culte et leur ouverture sur leur environnement pour l’immunisation de la société des dangers culturels et spirituels mondiaux, dont la préservation des jeunes des maux sociaux, de la délinquance et des répercussions de la mondialisation, ont également été abordés par les intervenants qui ont appelé à promouvoir le discours religieux pour faire face aux "turbulences" que connaît le monde.