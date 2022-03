L’ancrage des valeurs de paix et de coexistence et leur rôle dans le renforcement de l’unité nationale, à la lumière des mutations politiques actuelles, a constitué le thème d’une conférence organisée mardi à l’Université Kasdi Merbah d'Ouargla (UKMO).

Animée par une pléiade d’enseignants de différentes Universités du pays (Ouargla, Ghardaïa, Blida et Tizi-Ouzou), la rencontre a permis de traiter de thèmes divers, dont «les fondements constitutionnels pour le renforcement des valeurs de paix et de coexistence pacifique», «les valeurs de paix et de coexistence en Algérie, quels mécanismes à proposer pour quels résultats attendus» et «l’impact de la tendance vers la paix dans la rationalisation de la compétence politique du décideur».

«La dimension psychosociale de la culture de diversité et de différence: vers une culture du vivre ensemble» et «l’importance de se démarquer de la haine discriminatoire vers la culture de la coexistence», ont également été abordés par les participants.

S’exprimant à cette occasion, le Conseiller du président de la République, chargé des organisations nationales, internationales et des organisations non gouvernementales, Hamid Lounaouci, a estimé que la mobilisation de la société pour faire face aux différentes menaces doit passer par l’université.

Après voir souligné l’importance de la mobilisation de la société, par le biais de l’Université, pour faire face aux différentes menaces, sachant que «le danger est à nos frontières», il a indiqué «qu’il nous faut être bien préparés pour faire face à ces menaces sérieuses contre notre pays».

Rappelant le fait que «le Président de la République a toujours insisté sur l’importance de la culture de la paix et de la coexistence», M. Lounaouci a indiqué que «sur le plan historique, l’Algérie n’a jamais été une société de violence, et n’a jamais agressé un peuple ou un pays», avant d’appeler la jeunesse algérienne à être «consciente de l'histoire de son pays, de son peuple et de sa glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954, dans la défense de sa patrie».

M. Lounaouci a salué, en outre, le rôle de l’Armée nationale populaire (ANP) et des services de sécurité dans la préservation de la stabilité de pays, avant d’évoquer les menaces de certaines organisations étrangères qui mobilisent d’importants moyens pour affaiblir les sociétés et déstabiliser les pays.

De son côté, le recteur de l’UKMO, Pr. Mohame d Tahar Halilet, a évoqué la cohésion du peuple algérien, dont l’unité des rangs lui a tout au long de son histoire permis de résister lors des périodes difficiles et de faire face aux complots».

Il a mis l’accent aussi sur les valeurs de paix et de tolérance pour surmonter les périodes difficiles, «des valeurs inscrites dans le préambule de la Constitution en tant qu’héritage témoignant de l’attachement du peuple algérien aux valeurs de paix et de coexistence».

Cette conférence fait partie d’un cycle de rencontres du type qu’organisent des établissements de l’enseignement supérieur à travers le pays, dans le cadre de la préparation d’une rencontre internationale sur la paix et de la coexistence, a-t-on fait savoir lors de la rencontre.