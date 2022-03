Le Directeur de la documentation et de l'information du Haut conseil islamique (HCI) Mohamed Baghdad a affirmé, mercredi à Alger, que le Conseil a élaboré un programme spécial, en prévision de sa participation à la 25e édition du Salon international du livre d'Alger (SILA), prévu du 24 au 30 mars.

M. Baghdad a déclaré à l'APS que le 25ème Salon du livre coïncide avec le 24e anniversaire de création du HCI qui a élaboré "un programme spécial", en prévision de sa participation à cette manifestation.

Le programme du HCI qui sera disponible pendant la durée du Salon, prévu au Palais des expositions à partir de la semaine prochaine, renferme plusieurs "axes culturels interactifs", dont une journée de communication sur "les perspectives de la finance islamique en Algérie", a indiqué M. Baghdad.

Au menu également des journées interactives sur le parcours du HCI et ses réalisations, une conférence sur les œuvres de son président, outre une journée de communication sur les conseils de conciliation et les règles de la fatwa et des séances ouvertes au grand public.

Par ailleurs, M. Baghdad a annoncé la préparation en cours d'une conférence nationale sur "le rôle historique des oulémas de Chlef dans la protection de la société" qui intervient dans le cadre d'une série d'activités périodiques organisées par le HCI pour mettre en avant le rôle pionnier des oulémas de la Nation, des décennies durant, dans la préservation de l'identité religieuse nationale.