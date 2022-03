La Caisse nationale de la mutualité agricole (CNMA) a signé une convention de partenariat avec le Groupe public Agrodiv dans le cadre de l’accompagnement et de développement des activités assurantielles de proximité avec les opérateurs économiques dans agroalimentaire, a indiqué lundi un communiqué de la Caisse.

«Dans la continuité de sa stratégie d’accompagnement et de développement des activités assurantielles de proximité avec les opérateurs économiques dans agroalimentaire, la CNMA vient de concrétiser un partenariat avec le groupe Agro Industriel Agrodiv spécialisé dans la transformation des matières premières issues de l’agriculture et de l’élevage, pour la prise en charge par la CNMA de l’ensemble du patrimoine, ainsi que les responsabilités concourantes à la réalisation de l’objet économique du groupe Agrodiv et de ses filiales», est-il précisé dans ce communiqué. Dans ce contexte, la CNMA a souligné qu'elle se constitue en «pôle rassembleur des opérateurs relevant du secteur de l’agriculture ce qui lui a permis de s’imposer sur le marché des assurances et de se constituer en tant que leader dans l’agroalimentaire».

«Fidèle à son approche d’accompagnement dans la gestion des contrats d’assurances et à la sensibilisation aux différents risques inhérents à l’activité agroalimentaire, la CNMA fait valoir ses acquis à travers des décennies d’expérience, d’expertise et de valeurs», a ajouté le communiqué.

Selon la CNMA, des rencontres régionales sont organisées conjointement avec les responsables du groupe Agrodiv et les responsables de ses filiales dans une démarche de proximité. Ainsi, une première rencontre présidée par les deux directeurs généraux a eu lieu à Alger, le 7 mars en cours, au niveau de la Chambre nationale de l'agriculture, consacrée à la présentation de l’activité de la CNMA en matière de couverture assurantielle dans les différentes branches d’assurances et à la gestion des risques.

Lors de cette rencontre, les responsables du groupe Agrodiv ont été sensibiliés sur la mise à niveau des capitaux en risque et l’actualisation des valeurs des installations, ce qui permettra à la CNMA d’assurer l’accompagnement attendu dans le cadre du développement, a fait savoir le communiqué ajoutant que d’autres rencontres seront organisées dans les wilayas de Sétif et d'Oran.