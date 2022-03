Le coup d’envoi de la 12e édition du salon du tourisme et des équipements hôteliers a été donné, dimanche, au Centre des conventions d’Oran «Mohamed Benahmed», sous le slogan «Relance de l’activité touristique et hôtelière à l’ère du Covid». Prennent part à cette manifestation, dont la cérémonie d’ouverture a été présidée par le secrétaire général du ministère du Tourisme et de l’Artisanat, Rachid Bennacer, près de 100 exposants d’Algérie, de Tunisie, d’Egypte, d’Italie, d’Espagne, de Turquie et du Bengladesh, pour présenter leurs produits dans les domaines du tourisme et des voyages. Organisé par l’agence de communication «Astra» sous l’égide du ministère du secteur, ce salon permet de découvrir de récents équipements modernes d’hôtellerie et de restauration, et de présenter diverses prestations offertes par des stations thermales et d’établissements hôteliers. Un rayon est réservé à la compagnie aérienne nationale Air Algérie et un autre aux compagnies d’assurances de voyages.

Le programme du salon comportent des conférences sur le secteur numérique, l’innovation et l’accueil, en p lus de formations à titre gratuit au profit d’opérateurs du tourisme et agents de voyages, ainsi qu’un concours d’art culinaire entre les stagiaires en hôtellerie et restauration pour promouvoir les métiers de préparation de mets (plats).

Des associations locales qui activent dans le domaine du patrimoine et du tourisme présentent, à cette occasion, les potentialités touristiques dont dispose Oran, en sus d’une exposition de produits d’artisanat traditionnel avec la participation de plus de 20 artisans d’Oran et d’autres wilayas. Le secrétaire général du ministère du Tourisme et de l’Artisanat a abordé, à l’occasion, le rôle du secteur dans la réussite des Jeux méditerranéens d’Oran 2022, à travers l’exposition de produits d’artisanat en tout genre, avec tous ceux que peuvent présenter les artisans d’Oran et du pays pour donner à l’artisanat une dimension méditerranéenne et internationale. Pour sa part, la chargée d’études à l’Office national du tourisme, Beggar Rabéa a souligné que le salon constitue une opportunité pour promouvoir la destination Algérie, à travers des brochures, des prospectus et de photos pour les visiteurs leur donnant des informations suffisantes pour faire connaître les atouts touristiques que recèle l’Algérie. Cette manifestation, qui se poursuit jusqu’au 16 mars en cour s, se veut une opportunité de plus pour la promotion du tourisme interne dont le tourisme saharien avec la présentation de programmes saisonniers de voyages de prospection, a indiqué le directeur de l’Office national du tourisme de Béchar, Benamar Mohamed, qui a fait savoir que l’office œuvre à développer la cure «bain de sable», une thérapie pour le traitement du rhumatisme, par un encadrement académique et médical avec le concours du secteur de la santé.