La sélection algérienne (messieurs/dames) de judo a glané quinze médailles (2 or, 6 argent et 7 bronze), à l'Open Africain de Tunis, clôturé dimanche soir dans la salle omnisports du Complexe Sportif Radès. Les médailles d'or ont été l'œuvre de Yamina Hallalta chez les moins de 57 kilos (dames) et Rachid Cherrad chez les moins de 66 kilos (messieurs), dès la première journée de compétition. La moisson algérienne a été bonifiée par six médailles d'argent, dont les deux premières avaient été également récoltées respectivement, par Nesrine Boudjemil, chez les moins de 57 kilos (dames), Younes Belaribi chez les moins de 60 kilos (messieurs), Waïl Ezzine (-66 kilos/messieurs), Amina Belkadi (-63 kg/dames), Salah-Eddine Souilah (-81 kg/messieurs) et Mohamed Sofiane Belrakaâ (+100 kg/messieurs). Concernant les médailles en bronze, elles ont été l'œuvre de Faïza Aïssahine (-52 kg/dames), Driss Messaoud (-73 kg/ messieurs), Dehia Benchalal (-70 kg/dames), Louisa Achaâlal (-78 kg/dames), Maroua Mammeri (+78 kg/dames), Imad Be Azzoug (-81kg/messieurs) et Rédha Lamri (-100 kg/messieurs). En viron 160 judokas, représentant 23 pays, ont pris part à cette compétition internationale, tenue les 12-13 mars à Tunis. La prochaine étape pour la sélection nationale sera l'Open Africain d'Alger, prévu les 19-20 mars courant à la Coupole du Complexe Olympique Mohamed-Boudiaf.