Le président du Comité international des jeux méditerranéens (CIJM), Davide Tizzano, a salué «les efforts de l'Algérie et les grands investissements qu'elle a réalisés» en prévision des Jeux méditerranéens et qui «profiteront à la jeunesse algérienne». «Je remercie Monsieur le Président de m'avoir reçu, de même que je le remercie le gouvernement algérien pour tous les efforts et les grands investissements réalisés dans ce domaine qui profiteront à la jeunesse algérienne», a déclaré M. Tizzano au terme de l'audience que lui a accordée, dimanche au siège de la Présidence de la République, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le président du CIJM a en outre salué l'hospitalité qui lui a été réservée lors de sa visite à Alger, précisant qu'il aura l'occasion de se rendre dans le sud algérien. Une visite qu'il mettra à profit pour transmettre la belle image de l'Algérie en prévision de cet événement sportif, a-t-il dit. L'audience s'est déroulée en présence du Conseiller du Président de la République chargé des relations extérieures, M. Adelhafidh Allahoum, du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrezak Sebgag, et du commissaire des Jeux méditerranéens (JM) Oran-2022, Mohamed Aziz Derouaz.