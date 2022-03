Après un cancer de l'œsophage, de l'estomac ou du côlon, il est fréquent de souffrir de troubles digestifs. Pour s'alimenter sans souffrir et prendre soin de son système digestif, Nathalie Négro, diététicienne et responsable du Centre Nutritionnel des Thermes de Brides-les-Bains, vous donne ses conseils.

Pendant ou après un traitement pour un cancer, il est primordial d'adopter (ou de continuer) une alimentation équilibrée afin d'offrir à l'organisme tout ce dont il a besoin. L'objectif étant de ne pas perdre trop de poids pour éviter fatigue et carences.

Si les troubles alimentaires sont fréquents lors du traitement d'un cancer (et plus particulièrement avec la chimiothérapie), c'est encore plus vrai lorsque la tumeur touche un organe digestif. Voici les recommandations nutritionnelles pour les cancers de l'œsophage, de l'estomac et du côlon.

1 : Quelle alimentation après un cancer

de l'œsophage ?

Quel traitement ?

Le cancer de l'œsophage manifesté par une dysphagie, une sensation de gêne ou de blocage lors de la déglutition d'aliments solides se traite par une chirurgie localisée et une chirurgie de reconstruction. Les effets secondaires de ces interventions peuvent provoquer des troubles digestifs.

Quels sont les troubles digestifs associés ?

Les troubles digestifs sont fréquents quand il y a eu ablation d'une partie de l'œsophage, car dans ce cas, le système digestif est directement impacté.

"Si le patient a subi une opération de la partie inférieure de l'œsophage (entre l'estomac et l'œsophage), il souffrira des mêmes troubles digestifs que les malades atteints d'une gastrite ou de reflux (RGO)", explique Nathalie Négro, diététicienne et responsable du Centre Nutritionnel des Thermes de Brides-les-Bains.

Quelles recommandations nutritionnelles ?

Dans ce cas, je recommande de modifier son alimentation et

- D'éviter les aliments acides (céréales blanches, produits laitiers, sucres)

- De réduire la consommation de crudités (1 seule fois par jour) et choisir pour le dessert un fruit cuit si l'entrée a été composée de légumes crus

- De réduire les boissons qui contiennent de la caféine dont sodas et celles qui contiennent des bulles

- De diminuer la consommation de chocolat (sous toutes ses formes), car cet aliment diminue le tonus du sphincter œsophagien inférieur (qui lie l'estomac à l'œsophage)

- De limiter la consommation d'aliments gras (les bons comme les mauvais) qui sont plus longs à digérer

Par ailleurs, les traitements sur l'œsophage diminuent ses contractions, ce pourquoi il est plus difficile d'avaler. Il est donc essentiel :

- De manger doucement

- De mastiquer plus et plus longtemps pour aider le travail de l'œsophage

- De fractionner les repas

- De réduire la consommation d'aliments trop durs que l'on a tendance à avaler tout rond.

2 Quelle alimentation après un cancer de l'estomac ?

Quel traitement et quels troubles digestifs associés ?

Si l'alimentation joue un rôle important dans l'apparition du cancer de l'estomac, elle doit être réadaptée après son traitement. En effet, « dans le cadre d'une ablation d'une partie de l'estomac, les patients subissent les mêmes troubles digestifs que ceux à qui on a réduit le volume de l'estomac dans le cadre de l'obésité », explique Nathalie Négro, diététicienne et responsable du Centre Nutritionnel des Thermes de Brides-les-Bains. Il existe une prévalence élevée de symptômes digestifs comme les douleurs abdominales, les reflux gastriques, les nauséeset vomissements, les ballonnements et les troubles du transit.

En fonction de la localisation de la tumeur et de l'opération, on peut constater une diminution de la production du facteur intrinsèque qui permet d'absorber la vitamine B12. Pour réduire ce manque, une supplémentation sera nécessaire.

Les patients opérés de l'estomac sont souvent carencés en fer et en calcium à cause de la baisse de la production d'acide chlorhydrique qui permet d'assimiler ces deux nutriments. Il est donc nécessaire de se supplémenter en fer et en calcium.

Quelles recommandations nutritionnelles ?

Comme pour les patients après une chirurgie bariatrique, il est essentiel de fractionner ses repas afin de faciliter leur digestion. La diététicienne conseille également de :

- Consommer toutes les familles d'aliments (légumes, viandes, poissons, féculents, produits laitiers, matières grasses) au cours de la journée ;

- Adapter les repas pour qu'ils soient plus faciles à digérer ;

- Préférer les plats uniques (lasagnes, pot-au-feu, hachis Parmentier) pour consommer plus de protéines ;

- Eviter de boire pendant les repas, car l'eau remplit très vite l'estomac ;

- De ne pas manger trop sucré. L'opération a provoqué une altération du sphincter entre l'estomac et l'intestin grêle, ce qui peut engendrer une inondation par le bol alimentaire qui ne passe plus doucement. La consommation d'aliments trop sucrés produit un pic d'insuline, donc une hypoglycémie et parfois des malaises, c'est le « Dumping syndrome ».

3 Le cancer du côlon

Quel traitement et quels troubles digestifs ?

Le rôle du côlon est d'absorber l'eau. Les patients qui ont subi une colectomie partielle ou totale souffrent d'un transit accéléré dans un premier temps, mais qui va se réadapter. La diarrhée et la constipation se manifestent souvent après une chirurgie du cancer colorectal. Ces troubles apparaissent souvent quand on a enlevé une grande partie du côlon. Ils peuvent durer longtemps, mais se résorbent habituellement progressivement.

Quelles recommandations nutritionnelles ?

Pour éviter de trop faire travailler son appareil digestif, il vaut mieux réduire la consommation de fibres. Dans ce cas, il est nécessaire dans un premier temps, de :

- Réduire la consommation de crudités et de fruits crus ;

- Préférer les légumes à fibres tendres (haricots verts, carottes, endives) ;

- Eliminer les légumes et légumineuses « à gaz » (choux, lentilles, petits pois, champignon, poireau, oignon) ;

- Supprimer les produits laitiers (le lactose accélère le transit) sauf les fromages à pâtes cuites ;

- Consommer peu de matières grasses pour favoriser une meilleure cicatrisation.

Puis, il s'agit de réintégrer progressivement toutes les catégories d'aliments : les yaourts pour ses probiotiques, nécessaires à la flore intestinale, les légumes en purée et les fruits en compotes. Enfin, il faut bien penser à bien boire pour éviter la déshydratation provoquée par les diarrhées. Si les diarrhées persistent de manière régulière, consulter un diététicien pour adapter l'alimentation.