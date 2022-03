Estomac, foie, côlon, pancréas... les cancers digestifs représentent plus de 20% des cancers. Où en est-on sur le dépistage

et les avacncées thérapeutiques ? Le point avec trois hépato-gastro-entérologues.

QUELLE EST LA FRÉQUENCE DES CANCERS DIGESTIFS ?

Pr Pierre Michel : Plus de 5 millions de Français sont pris en charge pour une pathologie digestive chaque année. Parmi eux, 1 million sont concernés par des pathologies chroniques graves, principalement des cancers digestifs (44 %) : œsophage, estomac, foie, pancréas, voies biliaires, intestin grêle, côlon, rectum et anus. Les projections envisagent une augmentation de 8 % d'ici à 8 ans.

Avec 45 000 nouveaux cas par an, le cancer colorectal est le troisième cancer le plus fréquent. Mais le rapport de l'Institut national du cancer de juillet 2019 montre une diminution de l'incidence (nombre de nouveaux cas par an) et de la mortalité de ce cancer liée au dépistage organisé. Selon les projections, on estime une régression de 17 % de son incidence entre 2016 et 2024. En revanche, celle des cancers du foie et du pancréas augmente de façon continue, avec un doublement du nombre de nouveaux cas de cancers du pancréas en 10 ans, alors que les adénocarcinomes du pancréas devraient devenir la deuxième cause de mortalité par cancer en 2030 dans les pays occidentaux. Quant au cancer primitif du foie, c'est la première cause de mortalité chez les patients souffrant de cirrhose.

COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS LEUR PROGRESSION ?

Pre Dominique Thabut : Elle est principalement liée à la hausse des risques métaboliques : 12 millions de Français sont à risque de syndrome métabolique caractérisé par la présence de plusieurs troubles de santé - anomalies du métabolisme lipidique ou glucidique, hypertension artérielle ou excès de poids qui augmentent le risque de diabète de type 2, de maladies cardiaques, d'accident vasculaire cérébral et de maladie chronique du foie. En France, il y a 7 % de diabétiques et 16 % d'obèses. Or près de 50 à 70 % d'entre eux présentent des anomalies hépatiques liées à un foie gras.

QUELS SONT LES PROGRÈS EN TERMES DE DIAGNOSTICS PRÉCOCES ?

Pr Pierre Michel : Les hépato-gastro-entérologues pratiquent aujourd'hui l'endoscopie digestive pour diagnostiquer de façon précoce les cancers digestifs.

C'est le cas des cancers de l'œsophage et de l'estomac, pour lesquels cet examen est proposé tôt en cas de symptômes digestifs et/ ou de personnes à risques : pour l'œsophage, le reflux gastro-œsophagien et la consommation d'alcool et de tabac ; pour l'estomac, les antécédents familiaux.

De même, le recours plus fréquent à l'endoscopie interventionnelle du tube digestif ou bilio-pancréatique permet d'éviter des actes chirurgicaux plus invasifs, et souvent cause de morbidité, voire de mortalité.

En outre, seuls 30 % des Français font le dépistage de masse du cancer colorectal à partir de 50 ans.

Ce test de recherche de sang dans les selles est à réaliser une fois tous les 2 ans. Il permet de détecter à un stade précoce, avec le test immunologique et la coloscopie, des lésions précancéreuses et des cancers, le plus souvent de petite taille. Quant aux patients atteints d'une maladie chronique du foie (fibrose, cirrhose), ils sont suivis par échographie pour dépister précocement le cancer primitif du foie. En revanche, il n'existe actuellement pas de stratégie efficace du dépistage du cancer du pancréas.

SUR LE PLAN DES AVANCÉES TECHNOLOGIQUES, QUEL EST L'APPORT DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN IMAGERIE MÉDICALE ?

Pre Dominique Thabut : Les progrès de l'intelligence artificielle en imagerie médicale dans l'hépato-gastro-entérologie impactent le diagnostic et la prise en charge des patients, tout en constituant une assistance à l'exercice médical. Grâce à des puissances de zoom jusqu'à 150 fois, elle aide à mieux détecter et caractériser les tumeurs digestives, ce qui devrait permettre d'obtenir à terme des diagnostics plus précis et performants avec des délais raccourcis, tout en évitant le recours trop fréquent aux examens histologiques plus longs (analyse des tissus biologiques).

Avec, en plus, davantage de confort pour les patients. Dans le cadre du dépistage du cancer colorectal, l'intelligence artificielle permettrait de prédire le caractère bénin ou malin du polype et de le retirer avec exactitude.

En outre, certaines techniques d'intelligence artificielle sont en cours de développement pour aider à spécifier les tumeurs hépatiques.

QUELS SONT LES PROGRÈS DES TRAITEMENTS PAR IMMUNOTHÉRAPIE ?

Pr Julien Taieb : Certaines formes de cancers digestifs aux caractéristiques biologiques particulières (moins de 10 % des cancers métastatiques du pancréas et du côlon) et aux cellules tumorales dissimulées, non reconnues par le système de défense immunitaire, sont très sensibles au traitement par immunothérapie.

Sous son action, le système immunitaire reconnaît les cellules tumorales et devient capable de les détruire. L'immunothérapie enrichit les possibilités de traitements ciblés en fonction des caractéristiques des cancers (estomac, côlon... ), et donc plus adaptés, avec des chances de survie améliorées.

Participer aux essais cliniques thérapeutiques permet de bénéficier de traitements à la pointe avec un suivi régulier dans l'attente d'un accès ouvert à tous les patients, comme c'est désormais le cas pour d'autres cancers (poumon, mélanome, ORL).