Le 15e cycle de la réunion au niveau des commandants de corps d'armée Chine-Inde a eu lieu vendredi au point de rencontre de la frontière Moldo-Chushul sur la partie indienne, a annoncé le ministère chinois de la Défense nationale.

Les deux parties ont poursuivi les discussions du cycle précédent, qui s'est tenu en janvier sur la résolution des questions concernées le long de la ligne de contrôle effectif (Line of Actual Control, LAC) dans le secteur ouest des zones frontalières sino-indiennes, selon un communiqué du ministère.

Elles ont eu un échange détaillé de points de vue à cet égard, conformément aux instructions des dirigeants des deux pays pour travailler sur la résolution des questions en suspens le plus tôt possible, ajoute le document.

Elles ont réaffirmé qu'une telle résolution aiderait à restaurer la paix et la tranquillité le long de la LAC dans le secteur ouest et faciliterait l'amélioration des relations bilatérales.

Les deux parties ont convenu de maintenir la sécurité et la stabilité sur les terrains du secteur ouest pendant ce temps, d'après le communiqué.

Elles ont également convenu de maintenir le dialogue par les voies militaires et diplomatiques en vue de parvenir au plus vite à une résolution mutuellement acceptable des questions en suspens.