Le secrétaire général de l'Union parlementaire des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (UPCI), Mohamed Khoureichi Niasse, a plaidé dimanche à Alger pour le renforcement de la cohésion entre les pays musulmans face à une conjoncture internationale des "plus complexes".

Dans une allocution à l'ouverture des travaux de la 47e réunion du Comité exécutif de l'Union parlementaire des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique, M. Niasse a souligné que "face aux défis importants qui se posent à l'échelle mondiale dans un contexte international des plus complexes, le Secrétariat général de l'Union espère un renforcement de la cohésion entre les pays musulmans pour la préservation de leur unité et de leur solidarité".

Après avoir rappelé que l'Algérie avait abrité la 21e réunion du Comité exécutif de l'UPCI en 2009, le secrétaire général de l'Union a souligné que la réunion qu'abrite aujourd'hui le Parlement algérien "se penche sur des questions importantes, notamment la tenue de la prochaine conférence de l'Organisation de la coopération islamique, retardée en raison de la pandémie de Covid-19".

Cette réunion a un ordre du jour important dans la mesure où il est question de la préparation de toutes les réunions des organes de l'UPCI prévus prochainement, a-t-il ajouté.

Le SG a indiqué que "la Déclaration d'Alger" qui sanctionnera les travaux de cette réunion, réaffirme les principales positions de l'UPCI sur les questions internationales d'actualité, notamment celles qui intéressent la nation musulmane.

M. Niasse a exprimé à ce propos "sa gratitude" au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et à travers lui au Parlement, au Gouvernement et au peuple algérien, pour "l'intérêt accordé aux causes de la nation musulmane, à leur tête la cause palestinienne".

Les travaux de la 47e réunion du comité exécutif de l'UPCI se poursuivront à huit clos pendant deux jours, au cours desquels l'ordre du jour des séances sera arrêté outre la présentation du rapport du Secrétaire général de l'Union.

Les participants se pencheront sur la question des minorités musulmanes dans le monde et la situation prévalant dans nombre de pays notamment en Palestine et en Libye.

Les travaux de cette réunion seront sanctionnés par l'adoption de "la Déclaration d'Alger" et du rapport de la 47e réunion du comité exécutif.

Prennent part à cette réunion 12 membres élus représentant l'Algérie, l'Arabie Saoudite, le Liban et le Sultanat d'Oman (pour le groupe arabe), l'Iran, le Bangladesh, la Malaisie et l'Indonésie (pour le groupe asiatique), la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mozambique et le Cameroun (pour le groupe africain), et la Turquie (pour la Troïka présidentielle de l'Union).