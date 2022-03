Des tirs de missiles ont visé dimanche à l'aube des cibles à Erbil, capitale du Kurdistan autonome dans le nord de l'Irak, sans faire de blessés, ont rapporté les autorités locales.

"Plusieurs missiles sont tombés sur la ville d'Erbil", a indiqué son gouverneur Oumid Khouchnaw, cité par l'agence de presse irakienne INA. Il a assuré que la cible était inconnue. La chaîne de télévision locale Kurdistan24, dont les studios se trouvent non loin de nouveaux locaux du consulat américain, a publié sur ses réseaux sociaux des images de ses bureaux endommagés, avec des pans effondrés du faux plafond et du verre brisé.

Le ministère de la Santé à Erbil a assuré qu'aucune victime n'était à déplorer. L'aéroport de la ville a indiqué ne pas avoir essuyé de dommages, niant toute interruption des vols.

"Nous condamnons cette attaque terroriste lancée contre plusieurs secteurs d'Erbil, nous appelons les habitants à garder le calme", a indiqué dans un communiqué le Premier ministre du Kurdistan Masrour Barzani.

Des tirs de roquettes ou des drones piégés visent régulièrement les intérêts américains et les troupes de la coalition int ernationale antiterroristes en Irak.