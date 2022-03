La "Déclaration d'Alger" qui émanera de la 47e réunion du comité exécutif de l'Union des assemblées des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), devrait constituer "un engagement sincère et réel" en faveur de la cause palestinienne et contrecarrer toute tentative de faire passer certains deals sur la sacralité de cette cause", a déclaré le membre de la Chambre des députés du Liban, Kacem Hachem.

"En dépit des multiples défis auxquels fait face le monde islamique, la cause palestinienne demeure une question fondamentale et centrale qui interpelle les musulmans et les arabes ainsi que les hommes épris de liberté de par le monde", a déclaré à l'APS M. Hachem en marge des travaux de la 47e réunion du comité exécutif de l'Union organisée, dimanche et lundi, au Centre international des conférences (CIC) "Abdelatif Rahal" (Alger).

"Connue pour ses positions historiques contre l'agression et l'oubli de la cause palestinienne, l'Algérie est restée toujours solidaire avec la cause du peuple palestinie n et nous espérons l'adoption durant la réunion d'un engagement clair en faveur de cette cause par des actes et non des paroles", a-t-il dit. "En dépit des erreurs commises par certains pays arabes musulmans n'ayant servi ni le peuple palestinien ni sa cause, nous espérons que la

Déclaration d'Alger constitue un engagement sincère et réel pour soutenir la cause palestinienne et barrer toute tentative de faire passer certains deals sur la sacralité de cette cause", a-t-il poursuivi.

Ainsi, tous les pays arabo-musulmans "sont appelés aujourd'hui à assumer leur responsabilité à part entière envers la Cause et le peuple palestiniens", a-t-il soutenu.

Concernant la tenue de cette réunion, M. Hachem a fait savoir que "la participation des parlements des pays musulmans à la 47e réunion du Comité exécutif de l'Union parlementaire des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (UPCI), intervient dans le cadre de ses réunions périodiques.

Cependant, la tenue de ces travaux en Algérie lui donne une autre dimension, étant donné que ce pays a toujours été le porte-voix des pays membres".

Le député a appelé "à aplanir tous les obstacles entravant le rapprochement entre les pays et les gouvernements des pays musulmans ", ajoutant que le rôle du parlement consiste à rapprocher les vues p our inciter les gouvernements à mettre en œuvre des décisions exécutives rapides tout en œuvrant au développement socioéconomique".