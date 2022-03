La présidence palestinienne a condamné samedi la décision de l'occupant sioniste de réaliser 730 nouvelles unités coloniales à Al-Qods occupée.

Dans un communiqué repris par l'agence palestinienne de presse, Wafa, le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abu Rudeineh, a affirmé que cette décision piétinait les résolutions de la légitimité internationale sur l'illégalité des colonies, soulignant que l'occupation sioniste "cherche à saboter tous les efforts visant à parvenir à la paix et à la stabilité dans la région et dans le monde".

Le porte-parole a exhorté la communauté internationale, notamment les Etats-Unis, à faire pression sur l'entité sioniste, rappelant que la ville d'Al-Qods occupée, "avec ses lieux saints et ses quartiers islamiques et chrétiens, est une ligne rouge à ne pas franchir".

M. Abu Rudeineh a également mis en garde contre l'expropriation de davantage de terres palestiniennes.

Il a rappelé que toutes les colonies "sont illégales", ajoutant qu'une "paix juste et durable" ne sera concrétisée que par la reconnaissan ce des droits du peuple palestinien conformément aux résolutions de la légitimité internationale, en mettant fin à l'occupation et également avec l’établissement d’un Etat palestinien indépendant avec Al-Qods comme capitale.

Les Palestiniens continuent non seulement de subir l'humiliation et les violences quotidiennes (arrestations, assassinats) mais aussi les expulsions en masse de leurs maisons par les forces d'occupation sionistes, à des fins expansionnistes.

Le 23 décembre 2016, le Conseil de sécurité avait adopté la résolution 2334 appelant à l’arrêt immédiat de la colonisation dans les territoires occupés, qui constitue une violation flagrante du droit international.