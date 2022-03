Les travaux d'une conférence nationale pour la préparation de la rentrée scolaire 2022-2023 ont débuté, samedi à Alger, et s'étaleront jusqu'au 24 mars courant, a indiqué un communiqué du ministère de l'Education nationale.

Ces conférences auxquelles prendront part les chefs des services des personnels, les chefs des services d'organisation scolaire ainsi que les services de programmation et de suivi ont pour objectif d'assurer "une bonne" préparation de la prochaine rentrée scolaire au niveau de chaque wilaya, et ce sous la supervision de cadres de l'administration centrale, a déclaré le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed qui a présidé le lancement des travaux de cette conférence au siège de l'Office régional des examens et concours (OREC).

Lors de cette conférence, M. Belabed a donné des orientations et des instructions fermes concernant la préparation de la prochaine rentrée scolaire, soulignant que le ministère veillera à assurer tous les moyens humains et matériels nécessaires à même de garantir la réussite de la prochaine rentrée.

Dans une d éclaration à la presse, le ministre a indiqué que ces conférences seront l'occasion d'évoquer les questions liées "aux structures, aux équipements, à l'organisation et à l'encadrement scolaires afin de bien préparer la prochaine rentrée des classes".

La rentrée scolaire 2022/2023 constituera "une étape pour la consécration et la mise en oeuvre des décisions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant des dossiers importants et stratégiques inclus dans le plan d'action du gouvernement, des décisions que le ministère de l'Education veillera à mettre en œuvre sur la base d'une approche efficace et dans les délais impartis".

Au sujet de l'annulation de l'examen de fin de cycle primaire, M. Belabed a rappelé les motifs de cette décision prise après une étude approfondie, sachant que le passage du cycle primaire au cycle moyen sera "comptabilisé sur la base du calcul de la moyenne des trois trimestres".

L'examen d'évaluation des acquis du cycle d'enseignement primaire "aura lieu à compter de l'année scolaire 2022/2023 et non au cours de cette année", a-t-il conclu.