La participation de l'Algérie à l'Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications a été couronnée par l'installation de cadres du secteur de la Poste et des télécommunications en qualité de "vice-président" au niveau des commissions d'études de la normalisation pour la région arabe, pour la prochaine période d'étude, a indiqué samedi un communiqué du ministère.

La participation de l'Algérie à l'Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications (ANMT-20), organisée en 2022 à Genève (Suisse), a été couronnée par l'installation de cadres du secteur de la Poste et des télécommunications en qualité de "vice-président" au niveau des commissions d'études de la normalisation pour la région arabe, pour la prochaine période d'étude, a souligné le communiqué, précisant que ces commissions prennent en charge les réseaux d'avenir, le transport, l'accès et les installations domestiques, la sécurité, l'internet des objets, les villes et les communautés intelligentes.

Ces travaux ont également été marqués par l'adoption des contributions algériennes aux décisions importantes du secteur de la normalisation des télécommunications relevant de l'Union internationale des télécommunications (UIT), selon la même source qui précise que cet acquis s'inscrit dans le cadre des démarches du secteur visant à renforcer la représentativité de l'Algérie au sein des organismes internationaux dans le domaine de la poste, des télécommunications et des Technologies de l'information et de la communication (TIC).

L’Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications, qui a lieu tous les quatre ans, définit les détails de la période d’étude suivante du secteur de la normalisation des télécommunications qui a pour principale mission de garantir la production efficace et dans les délais, les normes qui couvrent tous les domaines des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication au plan international et de définir les principes des tarifications et de la comptabilité des services des télécommunications internationales, conclut le communiqué.