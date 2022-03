Une délégation de la Confédération africaine de football (CAF) effectue une visite d'inspection à Alger, dans le cadre des préparatifs du Championnat d'Afrique des nations, réservé aux joueurs locaux (CHAN-2023) qu'abritera l'Algérie du 8 au 31 janvier 2023, indique dimanche la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel.

Conduite par Mbombo Seidou Njoya, président de la Commission d’organisation du CHAN à la CAF, la délégation compte également Khaled Nassar et Magogo Moses Hassim, respectivement, Senior Head (Competitions Division CAF) et Vice-Président de la commission d'organisation du CHAN.

La délégation est accompagnée dans sa tournée par Charaf-Eddine Amara, président de la FAF, Oukali Rachid, président du Comité d'organisation local (COL) ainsi que le Dr.

Benhamza Yacine, président du Comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des nations 2023 des moins de 17 ans (U17) qui aura lieu également à Alger.

Après Alger, la délégation de la CAF se rendra dans les villes d'Annaba, de Constantine et d'Oran. Il s'agit d'inspecter les sites désignés pour accueillir la compétition et les différentes infrastructures nécessaires pour une organisation à la hauteur du Championnat d’Afrique des nations, deuxième plus important rendez-vous footballistique des nations africaines après la CAN.