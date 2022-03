Un nouveau projet ayant pour objectif d'assister 8 pays africains à rendre opérationnelle la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) a été lancé, à l'initiative de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), la Société internationale islamique de financement du commerce (SIFC) et le Cadre intégré renforcé (CIR).

Le projet soutiendra la mise en œuvre de plus de 30 activités dans les stratégies de la ZLECAf en Tunisie, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée, en Mauritanie, au Niger, au Sénégal et au Togo, a indiqué la CEA dans un communiqué publié samedi. "En aidant à la mise en œuvre des actions prioritaires formulées par la CEA, le projet contribuera à créer un environnement où le commerce peut être plus efficace et inclusif dans les huit pays bénéficiaires. A la fin du projet, leur capacité aura été renforcée en vue de résultats tangibles, tels que des emplois et d'autres opportunités économiques " a encore précisé la commission. La sous-secrétaire générale des Nations Unies et secrétaire exécutive de la CEA, Vera Songwe, a souligné que " ce nouveau projet peut potentiellement faire passer les niveaux de commerce régional de 18% à 25% en une décennie".

Cela pourrait également, avec une mise en œuvre appropriée, conduire à une diminution de 10 milliards de dollars des importations en provenance de l'extérieur du continent, tout en stimulant les exportations agricoles et industrielles jusqu'à 45 milliards de dollars (7 %) et 21 milliards de dollars (5 %) par an", a-t-il ajouté. "Nous sommes conscients de l'importance de faciliter le commerce par des interventions de financement et de développement du commerce", a déclaré le directeur général de la SIFC, Hani Salem Sonbol, également cité dans le communiqué.

Depuis 2008, la SIFC a fourni environ 61 milliards de dollars, dont 30 milliards de dollars à l'Afrique. "En outre, nous soutenons la mise en œuvre des stratégies nationales de la ZLECAF dans nos pays membres en harmonisant les codes douaniers avec les nouvelles dispositions tarifaires, en appliquant les règles d'origine et en formant les parties prenantes nationales de la ZLECAf", a-t-il souligné. La ZLECAf vise à mettre en place un cadre commun et un ensemble de normes à travers le continent africain afin d'assurer la coopération, l'harmonisation et l'efficacité du commerce. Ce cadre est entré en vigueur le 30 mai 2019, pour les 24 pays qui ont déposé leurs instruments de ratification à cette date. La phase opérationnelle a été lancée le 7 juillet 2019. La zone devrait stimuler le commerce intra-africain et avoir des effets d'entraînement positifs sur le commerce entre les pays africains les moins avancés. L'Algérie a été parmi les premiers pays à ratifier cet accord qui vise à créer la plus grande zone de libre-échange au monde ayant le potentiel de rassembler plus de 1,2 milliard de personnes, avec un PIB de 2.500 milliards de dollars.