Plus de 750 étudiants ont pris part samedi à Tizi-Ouzou, à la septième édition de la Manifestation nationale universitaire de randonnée pédestre, organisée par l'université Mouloud Mammeri (UMMTO), a-t-on appris auprès de cette institution. Sur ce nombre de randonneurs, environ 450 sont issus de différentes universités du pays, alors que Tizi-Ouzou a participé à cet événement avec plus de 300 étudiants, a indiqué à l'APS, la sous-directrice des activités culturelles et sportives, de l'UMMTO, Baya Chikdan.

Prévue initialement vers le pic d'Azrou n'Thor, sur un parcours de 14 kilomètres, les organisateurs ont dû changer de parcours, en raison des conditions météorologiques, puisque le temps était pluvieux, a-t-on précisé de même source. Les hôtes de la wilaya de Tizi-Ouzou n'ont pas, pour autant, déchanté, puisqu'ils ont eu le loisir de découvrir le village traditionnel de Mhaga (commune d'Idjeur) avec ses belles maisons en pierre et la luxuriante forêt de l'Akfadou avec ces beaux chênes qui s'élancent très haut vers le ciel comme pour atteindre les nuages, le but étant d'atteindre le fameux lac noir, a-t-on appris de même source. Toutefois en raison de la pluie qui n'a pas cessé de tomber et de l'épais brouillard, les organisateurs ont décidé de ne pas poursuivre vers ce lac, ce qui n'a pas empêché les randonneurs d'apprécier l'évenement qu'ils ont immortalisé par des photos et des vidéos, a fait savoir Mme Chikdan.

Une opération de plantation d’arbres forestiers, a été effectuée à l’occasion de cet événement itinérant, dont la précédente édition a été organisée, en novembre dernier, par l’université de Tissemsilt, a-t-on signalé. A noter que cette nouvelle édition, placée sous le slogan "Le sport, un art, une culture, des goûts et de valeurs", rentre dans le cadre du programme annuel des activités culturelles et sportives, tracé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a indiqué à l’APS la sous-directrice des activités culturelles et sportives.