Le vice-président iranien, Mohammad Eslami, a souligné, vendredi, que les activités nucléaire de son pays, étaient conformes aux règles de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

Selon Eslami, "les relations existantes entre l'Iran et l'AIEA sont techniques et professionnelles, et qu'aucun lien ou influence politique ne peut les détourner des règlements de l'Agence internationale de l’Energie atomique", rapporte samedi l'agence de presse iranienne (IRNA).

A cet égard, il a évoqué le récent voyage du directeur de l’Agence internationale de l’Energie atomique qui s'est déroulé selon lui dans le cadre d'une "interaction mutuelle" entre l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI) et l’AIEA.