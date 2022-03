Le secrétaire général du mouvement Ennahda, Yazid Benaicha, a appelé vendredi à Alger à la consolidation du front interne face aux défis extérieurs et aux changements «accélérés et complexes» induits.

M. Benaicha a indiqué à l'ouverture de la session ordinaire du Conseil de la Choura du mouvement, que «la conjoncture internationale actuelle aura des répercussions politiques et socio-économiques qui imposent de renforcer le front interne pour faire face aux défis extérieurs et aux changements accélérés et complexes induits».

Le SG d'Ennahda a appelé à la préservation de la stabilité sociale notamment à travers le renforcement du pouvoir d'achat du citoyen et la création d'emplois en faveur des jeunes chômeurs, la relance de l'économie nationale et la levée des restrictions et entraves bureaucratiques sur l'investissement.

S'agissant de sa formation politique, M. Benaicha a affirmé que «malgré le recul de sa position, le mouvement Ennahda continue de croire en une coexistence fondée sur le droit et la justice et reste attaché au dialogue (...) loin de la violence et de l'extrémisme».

Sur le plan int ernational, le Mouvement Ennahda a salué «les positions de la diplomatie algérienne notamment après sa victoire relative à la suspension de la qualité de membre de l'entité sioniste au sein de l'Union africaine (UA), ainsi que son soutien aux causes justes dans le monde notamment la cause palestinienne».