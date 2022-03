Le président du Mouvement El Binaa, Abdelkader Bengrina a affirmé, samedi à Alger, que sa formation politique "est attachée à renforcer les alliances politiques", soulignant l'importance "d'adopter une vision commune et de faire des concessions pour le pays" dans le cadre de l'édification de l'Algérie nouvelle.

Dans une allocution à la rencontre des élus locaux de son parti dans les wilayas du centre, M. Bengrina a mi en l'avant "l'attachement du mouvement à renforcer ses alliances politiques", car convaincu de l'importance "d'adopter une vision commune et de faire des concessions pour le pays" pour l'édification d'une Algérie nouvelle.

Il a souligné, dans ce sens, l'impératif de "'promouvoir la coordination et d'étendre le champ d'entente entre la classe politique nationale engagée, de même que la complémentarité entre la classe politique et les institutions de l'Etat", en veillant à consacrer "une véritable cohésion entre le peuple et ses institutions".

L'Algérie est appelée aujourd'hui à relever le défi "d'un changement sûr", d'où l'impératif de "renforcer le co ntrôle, se partager les charges et de revoir les priorités du développement", a-t-il soutenu.

Par ailleurs, M. Bengrina a affirmé que l'objectif de l'organisation de cette rencontre est "d'accompagner" les élus et de "les soutenir, écouter leurs points de vue et échanger des expériences", et de "tracer des politiques de développement et élargir le cercle de la participation sociétale à la gestion des affaires publiques", outre "la contribution à l'accélération de la cadence de l'intérêt accordé à la sécurité nationale, protéger la stabilité nationale et permettre au front intérieur de faire face aux défis croissants".

A cette occasion, le président du Mouvement El Binaaa a mis en avant la nécessité "d'accélérer le renouvellement du système juridique national conformément à la constitution de 2020, notamment en ce qui concerne les codes de la commune et de la wilaya, ainsi qu'une révision des lois sur l'information et les partis politiques, et les textes sur la concurrence et l'investissement.

Sur le plan international, le même responsable a réitéré le soutien du Mouvement El Binaa à la cause palestinienne, saluant dans ce contexte "les démarches entreprises par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en vue de rassembler les factions palestiniennes", soulignant que ces dém arches entrent dans la continuité de "la position algérienne historique qui reflète la position des Algériens" envers la cause palestinienne.

A cette occasion, il a également réitéré le soutien de sa formation politique au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, soulignant que l'occupant marocain "a échoué dans sa démarche visant à négocier l'unité de la position africaine et la vente de la Palestine".