Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a coprésidé avec la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, une cérémonie organisée en l'honneur des femmes cadres du secteur et des femmes leaders du domaine agricole, à l'occasion de la Journée mondiale de la femme.

M. Henni a mis en avant, lors de cette cérémonie, la production agricole de qualité réalisée par la femme, promettant que son secteur accordera toutes les facilitations et les aides, en vue d'encourager la femme rurale.

De son côté, Mme. Krikou a salué le rôle de la femme rurale dans la relance du développement économique et la réalisation de la sécurité alimentaire, réaffirmant le soutien de l'Etat à la femme rurale, à travers les mécanismes d'appui financier et les sessions de formation.

Elle a également évoqué la question des nouvelles coopératives agricoles instituées en vertu du décret de 2021, sur initiative du secteur de l'Agriculture et du Développement rural et qui sont à même de faciliter l'opération de commercialisation des produits des femmes activant dans ce domaine, insistant sur la nécessité d'encourager la création par les agricultrices de ces coopératives à travers tout le territoire national, à l'effet de faciliter les opérations de commercialisation.

A son tour, le président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Abderrahmane Hamzaoui qui a assisté à cette cérémonie, a relevé les expériences réussies menées par la femme rurale et les projets qu'elle a réalisés, grâce aux associations qui ont contribué aux opérations de sensibilisation et d'information de la femme sur les multiples formules existantes en vue de bénéficier des crédits et de l'appui de l'Etat, à l'effet de financer et de développer des projets.

Relevant également la contribution active des associations à l'accompagnement de la femme rurale, M. Hamzaoui a mis en avant le rôle de la société civile dans le développement économique global.