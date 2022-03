Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi a signé, jeudi à Alger, une convention avec nombre d'associations et organisations nationales en vue de renforcer le partenariat et accompagner les programmes et campagnes de sensibilisation des associations dans le domaine de la formation professionnelle.

Signée lors d'une rencontre sur la méthodologie d'élaboration des programmes de formation, cette convention porte sur l'organisation par les associations concernées de campagnes de sensibilisation destinées aux différentes franges de la société quant à l'importance de la formation avec l'accompagnement du secteur de la formation professionnelle qui assurera les moyens nécessaires et les espaces disponibles à cet effet.

Les deux parties ont convenu de coordonner l'action en matière d'enrichissement de la nomenclature nationale des spécialités de la formation et de l'enseignement professionnels et l'actualisation des programmes pédagogiques.

Le secteur de la formation professionnelle participera aux différent es activités et campagnes de sensibilisations menées par les associations dans le domaine de la formation. Il assurera les programmes de formation continue au profit des adhérents aux associations et organisations qui, à leur tour, veilleront à l'organisation de l'activité de soutien à la formation professionnelle.

Le ministre a affirmé que cette convention vise à «renforcer l'action commune et permanente entre le secteur et la société civile qui joue un rôle important dans la sensibilisation et l'orientation des différentes franges de la société quant à l'importance de la formation, mettant en avant le rôle des établissements de formation pour assurer «le soutien nécessaire» aux projets des associations dans ce domaine.

Concernant cette rencontre, M. Merabi a affirmé que le secteur a adopté des approches pédagogiques afin de répondre aux exigences du marché de l'emploi en termes de main d'oeuvre qualifiée et permettre aux stagiaires d'acquérir les compétences professionnelles requises.