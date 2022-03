Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi a passé en revue jeudi avec l'ambassadeur du Royaume hachémite de Jordanie en Algérie, Chaker Attallah El Amouch, les voies et moyens de consolider la coopération entre les deux pays dans le domaine du tourisme, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Selon la même source, les deux parties ont exprimé «leur fierté quant au niveau des relations de fraternité et des liens historiques solides unissant les deux pays», mettant en avant « leur attachement à hisser le niveau des relations, de manière permanente, dans le domaine du Tourisme et de l'Artisanat».

A ce titre, le ministre a souligné «la nécessité de préparer le terrain pour un mémorandum d'entente dans les meilleurs délais, englobant plusieurs axes susceptibles de promouvoir et de consolider les relations bilatérales, notamment dans le domaine du tourisme thermal et thérapeutique, de mettre en valeur et promouvoir le produit touristique thermal, l'investissement touristique, la formation des formateurs dans le domaine d'hôtellerie et de restauration, et d'échanger les expertises dans le domaine de l'artisanat».

De son côté, l'ambassadeur jordanien a salué toutes les propositions présentées par M.Hamadi, faisant part de sa «disposition à développer les relations de coopération bilatérale dans le domaine du Tourisme et de l'Artisanat au mieux des intérêts des deux pays frères».

En dernier, les deux parties ont convenu de «la nécessité d'intensifier les efforts pour la concrétisation des points soulevés à travers la tenue de séances communes de travail, à l'effet de préparer le projet du mémorandum d'entente, un document de nature à assoir un partenariat efficace et sérieux servant les intérêts communs».