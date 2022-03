Un responsable de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a insisté mardi sur le fait que les principes sanitaires et humanitaires devraient être les principaux moteurs de la paix en Ukraine. "Grâce à mes expériences personnelles dans d'autres conflits, je suis fermement convaincu que les principes sanitaires et humanitaires restent les principaux moteurs de la paix, et j'utilise toutes les ressources diplomatiques qui sont à ma disposition en tant que dirigeant élu de l'OMS pour réduire l'impact de cette catastrophe humaine", a affirmé Hans Kluge, directeur régional de l'OMS pour l'Europe, lors d'un point de presse virtuel. M. Kluge a indiqué que l'OMS a pour priorité d'assurer le "passage en toute sécurité" des fournitures sanitaires nécessaires en Ukraine, de veiller à ce que les pays voisins disposent "de l'infrastructure et de l'expertise nécessaires pour répondre aux besoins urgents des personnes qui arrivent" et d'assurer la "continuité des soins" en Ukraine, notamment grâce à un centre opérationnel de l'OMS pleinement fonctionnel dans l'ouest du pays.

Bien que l'Ukraine ait maintenu "remarquablement" son système de surveillance et d'intervention COVID19, le conflit actuel pourrait affecter de manière disproportionnée les personnes âgées du pays, car seul un tiers des plus de 60 ans a été entièrement vacciné, a dit M. Kluge. "Nous nous efforçons de répondre à ces besoins médicaux essentiels par le biais d'installations fixes, d'hôpitaux de campagne ou de services de santé mobiles, et en mettant à disposition les équipements de diagnostic, médicaments et fournitures médicales essentiels", a-t-il ajouté. M. Kluge a ajouté que les besoins spécifiques des femmes et des filles en matière de santé doivent être prioritaires dans le contexte du conflit. Mardi également, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a tweeté qu'environ deux millions de personnes sont entrées dans les pays voisins en provenance de l'Ukraine depuis le début du conflit. M. Grandi a estimé qu'environ quatre millions d'Ukrainiens, soit environ 10 % de la population du pays, pourraient quitter l'Ukraine en raison du conflit.