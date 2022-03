Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a passé en revue, mercredi, avec l'ambassadeur de la République de Corée à Alger, M. Kim Chang-Mo les relations bilatérales et les perspectives de leur développement, a indiqué un communiqué du conseil.

L'audience accordée par M. Goudjil, au siège du Conseil de la nation, à l'ambassadeur de la République de Corée à Alger qui lui a rendu une visite de courtoisie a permis de "passer en revue les relations bilatérales dont nous célébrons cette année le 32e anniversaire de leur établissement et les voies et perspectives de leur développement, en adéquation avec les opportunités et moyens offerts dans les deux pays, en vue de concrétiser la coopération économique et tirer profit des expertises coréennes dans plusieurs domaines, à l'instar de l'éducation, de la culture et de l'enseignement".

Dans ce contexte, les deux parties ont évoqué le niveau des échanges entre les deux pays, à la lumière de la volonté politique des dirigeants des deux pays, MM Abdelmadjid Tebboune et Moon Jae-in.

A cette occasion, l'ambassadeur de Corée s'est félicité du "rayonnement de la diplomatie algérienne dans le voisinage et à travers le monde", notamment après avoir retrouvé sa place dans les fora internationaux sous la direction du Président de la République, saluant "les réalisations accomplies par l'Algérie depuis l'élection du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Les deux parties ont mis en exergue "les réalisations accomplies en matière de coopération bilatérale qui doivent être renforcées davantage dans le cadre du rapprochement et de la coopération, avec la contribution des parlementaires des deux pays et à travers l'intensification des contacts, la coordination et l'activation du groupe d'amitié parlementaire entre le Conseil de la nation et le Parlement de la République de Corée", a ajouté le communiqué.

Par ailleurs, MM Goudjil et Chang-Mo "ont échangé les vues sur l'actualité internationale".

A cet effet, M. Goudjil a réitéré "les positions de principe ancrées de l'Algérie basées sur les principes de règlement pacifique et de négociation de tous les conflits, outre le soutien des causes justes dans le monde et du droit des peuples à l'autodétermination conformément aux principes et décisions de la légalité internationale".

Le président du Conseil de la nation a souligné "l 'importance de tirer profit de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), à travers le renforcement de la coopération et du partenariat algéro-coréen en faveur de l'Afrique et en concrétisation de ses aspirations à la propérité et au développement", a conclu le communiqué.