Dans un communiqué rendu public à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le CNDH a assuré «son accompagnement permanent de tout effort visant à mettre en valeur le rôle de la femme, l'égalité dans l'accès aux postes de responsabilité et dans la représentativité au niveaux des différentes instances et assemblées», affirmant sa contribution active dans la lutte contre toute forme de discrimination et de violence à l'égard des femmes.

Rappelant les acquis réalisés par la femme dans le monde, le Conseil a salué «la femme algérienne qui a su s'imposer dans divers domaines, prouver sa compétence» et préserver, avec mérite, sa place et son identité nationale, l'ayant érigé en appui indéfectible dans la protection de la patrie.

La célébration de cette journée vient rappeler les acquis réalisés par la femme partout dans le monde, notamment le progrès enregistré en matière des droits de l'Homme, outre sa contribution au développement des pays en participant à la réalisation des objectifs du développement durable (ODD), à travers les différentes initiatives qu'elle a eues à mener et les postes de responsabilité qu'elle a occupés, note la même source.

C'est également une occasion d'évaluer ce qui a été réalisé en matière de droits de la femme, de manière à aplanir les obstacles en vue de lui permettre de s'épanouir et de faire entendre sa voix, outre sa participation active à la prise de décision .

«La célébration de la journée de la femme cette année dans un contexte marqué par les nouvelles donnes sur la scène nationale issues de la dernière révision constitutionnelle qui accorde une plus grande place aux droits de la femme et au principe de parité au travail, au droit de se porter candidat aux élections, et à l'accès aux postes de responsabilité, outre la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes», a précisé le communiqué.

Mettant en exergue la participation des femmes aux activités associatives et actions de solidarité, le CNDH s'est dit disposé à collaborer avec les institutions de l'Etat chargées du dossier de la femme ainsi qu'avec les différents acteurs et partenaires, pour promouvoir et renforcer la place de la femme à l'échelle nationale et internationale.

Cette année, la célébration de la journée internationale des droits de la Femme a eu lieu en coordination avec la Ligue des Etats arabes dans le cadre de la solidarité arabe, sous le slogan «la femme arabe ... singularité et aspiration», ce qui reflète la place de choix qu'occupe la femme arabe et les pas franchis dans les différents domaines, a souligné le communiqué.

Le CNDH a rappelé, dans ce sens, la nécessité de redoubler d'efforts pour unifier les vues, consolider les acquis et renforcer la place de la femme et son rôle à travers son autonomisation.

Le Conseil a mis l'accent, dans son document, sur l'importance de garantir à la femme une participation pleine et active au même titre que l'homme dans la préservation de la paix au sein de la société conformément à la Constitution 2020 qui traduit une volonté politique sincère de confier à la femme un rôle pionnier dans la société.