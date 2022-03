Diverses manifestations culturelles ont été organisées mardi à travers différentes wilayas du pays par le mouvement associatif féminin et les différents établissements publics socioculturels, à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la femme (8 mars).

Dans le sud du pays, des expositions d’artisanat, d’arts plastiques et d’objets d’arts, ainsi que des créations de femmes dans divers domaines socioculturels et des cérémonies en hommage aux femmes travailleuses, ont marqué cette célébration.

Des réceptions en l’honneur des femmes activant dans les différentes institutions, publiques et privées locales, du mouvement associatif féminin, ont été mises sur pied pour la circonstance et ont donné lieu à la remise des cadeaux aux femmes s’étant distinguées en 2021 dans leurs domaines d’activités.

Dans l'ouest, la journée de la femme a été l'occasion à Tlemcen d'apporter soutien et assistance aux femmes cancéreuses.

Une rencontre a été organisée dans ce sens, par l’association de créations intellectuelles, en collaboration de l’association de protection de l’environnement et l’école supérieure de management, au centre d’études andalouses de la cité des Zianides.

Des communications scientifiques ont été présentées par des médecins et psychologues afin d’expliquer aux femmes l’attitude à adopter face à cette maladie et comment surmonter les troubles psychologiques auxquels elles peuvent faire face.

La maison de la culture «Abdelkader Alloula» a, par ailleurs, organisé une cérémonie pour récompenser les artistes plasticiennes ainsi que les artistes photographes femmes qui ont participé à la 3eme édition du salon nationale des artistes algériennes.

A Oran, la direction de la sureté de wilaya a organisé une réception en l’honneur de femmes policiers de différents grades, de retraitées et fonctionnaires et de veuves de victimes de la tragédie nationale, en plus de femmes journalistes de l’agence Algérie presse service (APS), de la chaine «El Bahia», présidée par le chef de sûreté de wilaya, le contrôleur de police Ouabri Abdelkrim.

La cérémonie a été marquée par la lecture du message adressé par le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN) aux femmes policiers à cette occasion, où il a mis en exergue la détermination de la femme algérienne à «poursuivre, avec constance, abnégation et fidélité, la voie de femmes et d' hommes pionniers qui ont œuvré à l'édif ication d’un Etat fort, écouté et présent dans le concert des nations, en entamant, aujourd’hu,i dans une autre étape du développement et de la prospérité pour construire une Algérie nouvelle».

Dans la wilaya d’Aïn Témouchent, la maison d’artisanat a abrité un salon de l’innovation de la femme artisane, présentant un ensemble de produits, à l’instar d’habits traditionnels pour femmes, à l’initiative de la chambre d’artisanat et des métiers de la wilaya.

Dans la maison de la culture Aïssa Messaoudi, au chef-lieu de wilaya, a été organisée une autre exposition de créations féminines dédiée à l’artisanat et aux arts plastiques.

Dans la wilaya de Relizane, la maison de la culture Mohamed Issiakhem a organisé une conférence scientifique sur «Zribet Beni Rached» à l’université Ahmed Zabana, à l’initiative de son laboratoire d’études sociales, psychologiques et anthropologiques, en collaboration avec l’association inter-wilayas de protection du patrimoine et de sauvegarde de l’histoire locale de l’Ouest algérien, avec la participation d’enseignants, chercheurs et artisans.

Pour sa part, la direction de la culture et des arts a organisé un concours du pain traditionnel, de même qu’une exposition sur l’artisanat local avec la participation de plus de 30 artisanes, expertes dans plusieurs spécialit és, ayant mis en valeur le patrimoine authentique et les traditions locales.

A Sidi Bel Abbes, la direction de l’environnement a lancé un concours intitulé «projet de femme écologique» pour sensibiliser la femme et mettre en exergue sa contribution à l’effort de protection de l’environnement et d'amélioration du cadre urbain.

Dans la wilaya de Nâama, la direction de la sûreté de wilaya a organisé une réception en l’honneur de femmes cadres et fonctionnaires de ce corps et de veuves de fonctionnaires ayant servi dans ce corps et d’assimilées.

La salle des expositions du cinéma «Imzy» à Aïn Sefra a abrité une exposition d’arts plastiques d’artistes peintres de la région, alors que l’annexe de la maison de culture, sise dans la même ville, a organisé une exposition dédiée aux femmes créatives qui excellent dans les métiers manuels tels que le tissage, la couture, les produits de la laine et les plats traditionnels, entre autres, à l’initiative du bureau de l’association «El Irchad waI Islah».

Dans l'est du pays, la célébration du 8 mars a été marquée à Constantine par l’organisation d’un programme riche et varié, animé par des femmes créatives versées dans les domaines de la culture et de la littérature notamment.

A la maison de la culture Malek Haddad, une exposition de femmes créatives in titulée «Les nymphes des ponts» a été organisée, permettant de mettre en valeur la créativité de la gent féminine dans divers domaines, allant de l’artisanat jusqu’à la littéraire et les œuvres artistiques.

La célébration de journée internationale des femmes a été également marquée par l’ouverture de la deuxième édition du séminaire littéraire Nadjia Abeer, au cours duquel des interventions sur le rôle de la femme algérienne dans le processus du développement national ont été présentées par des femmes intellectuelles de Constantine.

Dans les wilaya du centre, des festivités similaires ont été organisées pour marquer la journée de la femme.

A Bouira, plusieurs femmes, issues du milieu rural et de localités enclavées, ont été honorées par les autorités locales lors d’une cérémonie organisée à l’occasion, en guise de reconnaissance de leur rôle dans le développement local, mais aussi en guise de reconnaissance pour leur courage à défier les aléas de la vie, notaùùent pour celles vivant dans les zones enclavées.

L’ancienne Moudjahida, «Youcef Berkahoum», venue de Sour El Ghouzlane (Sud de Bouira), a, elle aussi, été honorée par le premier magistrat de la wilaya. Une conférence sur les droits de la femme a été animée par l’enseignante Nacira Louni (Université de Bouira) en présence de plusieurs femmes venues des quatre coins de la wilaya.