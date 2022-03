Le ministre du Tourisme et de l'artisanat, Yacine Hamadi a annoncé mardi depuis Biskra le lancement prochain d'une plateforme dédiée aux circuits touristiques thématiques en vue de promouvoir l'activité touristique à travers tout le pays.

Dans une déclaration à la presse en marge de son inspection du complexe touristique «Les Zibans» dans le cadre d'une visite de travail dans la wilaya de Biskra, le ministre a fait savoir que cette plateforme qui sera mise en service dans quelques jours, visait à «faire connaitre la destination Algérie aux multiples attractions touristiques et à commercialiser les différents circuits thématiques (tourisme religieux, balnéaire, saharien, thermale...) proposés par le secteur».

«Cette initiative fait suite à la plateforme lancée en 2021 qui a eu un écho favorable auprès des opérateurs touristiques, a-t-il dit, soulignant que «cette nouvelle plateforme qui est le fruit d'une action commune entre plusieurs départements ministériels dont la Culture et les Arts, les Affaires religieuses et les wakfs, les Moudjahidines et les Ayants droits, la Jeunesse et le s Sports, contribuera à la promotion du produit touristique pour en faire un levier économique important».

M. Hamadi a affirmé que son département ministériel était prêt à promouvoir le tourisme domestique et à attirer les touristes vers toutes les régions, préconisant une forte reprise de l'activité touristique, adaptée aux développements en matière de numérisation et de promotion du tourisme à travers les réseaux sociaux.

Il s'agit aussi, selon lui, de faire la promotion des nombreuses structures et nouveaux mécanismes adaptés à la formule d'hébergement dans le cadre de l'élargissement de la prise en charge des touristes.

Dans le cadre de sa visite d'une journée dans la wilaya de Biskra, le ministre a visité le site archéologique de «Dechra el Hamra», commune de Kantara où il s'est enquis de modèles de l'activité artisanale dans ladite collectivité locale avant de visiter le salon de l'artisanat et d'inspecter des structures d'accueil touristiques publiques et privées dans le chef lieu de wilaya.