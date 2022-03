La première session du comité technique algéro-hongrois dans le domaine des ressources hydriques s'est tenue, mardi à Alger, une rencontre pour passer en revue les expériences des deux pays en matière de gestion de l'eau et du développement durable et réaffirmer l'importance de renforcer la coopération technique et la recherche scientifique en termes d'amélioration de la qualité de l'eau.

Les travaux de cette session se sont déroulés au siège du ministère, sous la présidence conjointe du chef du cabinet du ministère et du directeur général du département des eaux au ministère de l'Intérieur de la République de Hongrie, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Cette session s'inscrit dans le cadre du mémorandum d'entente dans le domaine des ressources en eau signé entre l'Algérie et la République de Hongrie et suite à la participation du ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni, au sommet international sur l'eau et le développement durable ayant eu lieu à la capitale hongroise Budapest, du 29 novembre au 4 décembre 2021», ajoute la même source.

Ont pris part à cette réunion des représentants du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger et de l'ambassade de la République de Hongrie en Algérie ainsi que des cadres centraux du ministère.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue les expériences des deux pays dans le domaine de la gestion de l'eau, du développement durable et de l'échange d'expertises, soulignant l'importance d'unifier les vues et d'œuvrer à la mise en place de nouveaux mécanismes visant à faire face à l'impact du changement climatique et à la raréfaction de l'eau.

Cette session a également été ponctuée par la présentation de l'expérience algérienne, notamment en matière de développement des opérations d'alimentation de la population en eau potable, d'amélioration du volet assainissement et de réutilisation des eaux usées filtrées dans les domaines agricole et industriel.

Evoquant les principaux défis à venir en matière de services liés à l'alimentation en eau potable (AEP) et à l'assainissement, l'accent a été mis sur la mise en place de modèles efficaces à même d'assurer l'amélioration du service public de l'eau et de l'assainissement.

Dans ce cadre, les deux parties ont insisté sur l'importance du renforcement et de la promotion de la coopération dans le domaine des techniques d'amélioration de la qualité de l'eau, de la formation et du renforcement des capacités des spécialistes de l'eau, à travers la coopération technique et la recherche scientifique.