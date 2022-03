Un forum algéro-américain sur l’économie verte sera organisé du 22 au 24 mars courant au Centre international des conférences (CIC) d'Alger, par le Conseil d'affaires algéro-américain, avec la participation d'experts, d'entreprises et d’opérateurs économiques des deux pays, a indiqué mercredi un communiqué du Conseil.

"Compte tenu de l’importance assignée par le gouvernement algérien aux questions liées à la protection de l’Environnement et l’innovation technologique y afférent, notamment le bien-être des citoyens et l'avenir des générations futures, la ministre de l’Environnement, Samia Moualfi, a accordé le parrainage au Conseil d’affaires algéro-américain pour l’organisation du forum algéro-américain sur l’économie verte", est-il précisé dans le communiqué.

Le forum, qui se déroulera sous forme de panels à thèmes et d’une exposition, abordera trois principaux axes environnementaux, à savoir le recyclage des déchets, les énergies renouvelables, l’infrastructure résiliente et l’agriculture écologique.

Cet événement verra la participation d’experts, d’opérateurs économiques, de startup vertes et universi taires, a fait savoir l'organisateur, tout en soulignant que les participants algériens profiteront des échanges avec "leurs partenaires potentiels américains qui viendront nombreux, à la fois, pour découvrir les compétences Algériennes et les opportunités du marché national et exposer leurs propres expériences". Il est prévu aussi dans le cadre de ce forum une plateforme de diffusion et de visibilité sur les réseaux sociaux afin de permettre aux différents intervenants algériens et américains de prendre la parole pour un "échange fructueux", selon le communiqué. "La réussite de cet événement ambitieux et l’atteinte de ses objectifs sera garanti par la participation responsable et massive des différents acteurs accompagnant la mise en œuvre de la politique de l’environnement en Algérie", a-t-on souligné de même source.