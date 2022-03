Les travaux de réalisation du premier tronçon du projet de dédoublement de la Route nationale 6 (RN 6) dans la wilaya d’El Bayadh seront lancés prochainement, a-t-on appris auprès de la direction des travaux publics.

Une enveloppe financière de 900 millions DA a été allouée dans le cadre du programme sectoriel pour réaliser les travaux de ce tronçon sur une longueur de 24 kilomètres à partir de la localité de Mesbah en direction de la commune d’El Khaiter, a-t-on indiqué. Les procédures administratives ont été achevées pour pouvoir lancer les travaux du tronçon routier qui englobent plus de 10 ouvrages d’art pour un délai de réalisation fixé à 12 mois. Dans la prochaine étape de l'opération, il sera procédé au lancement du deuxième et dernier tronçon de la RN 6, a-t-on ajouté. A signaler que la RN 6 s’étend, à travers le territoire de la wilaya d’El Bayadh, sur une distance de 48 km, axe important reliant El Bayadh et les wilayas de Saïda et Nâama voisines et aux wilayas dans le Sud-ouest du pays. La wilaya d’El Bayadh dispose d’un réseau de routes nationales dépassant 1.000 km, de chemins de wil ayas de plus de 60 km et de chemins vicinaux et autres non classés de plus de 1.300 km, selon la même source.