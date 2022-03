L'opérateur de téléphonie mobile "Mobilis" a lancé mercredi, à Oran un bouquet de nouvelles offres au profit du grand public et des entreprises économiques. Ce bouquet se compose de trois offres différentes qui "permettent aux clients de choisir la meilleure offre en fonction des préférences de chaque client et aux meilleurs prix sur le marché", a déclaré Chaouki Boukhazani, Président-directeur général de cette entreprise. Ce bouquet, baptisé "Sama", propose "Sama Talk", " Sama Net" et "Sama Mix" dont les prix des offres proposées oscillent entre 30 et 2.000 dinars. Ces offres comportent différentes formules dont des appels illimités vers Mobilis ainsi que différents tarifs vers les autres réseaux et de taux de débit en fonction de l’offre choisie. Les clients "Mobilis" peuvent également conserver leurs cartes SIM actuelles tout en basculant vers l'une des nouvelles offres, a fait savoir le même responsable, qualifiant ces offres comme étant "les meilleures sur le marché" en termes de qualité et de prix.

"Je suis convaincu que chacun y trouvera son compte entre ceux qui privilégie nt les appels téléphoniques, et ceux qui ont tendance à naviguer sur le Web, ainsi que ceux qui favorisent les deux options. Toutes ces possibilités, on le trouvera dans les trois offres", a-t-il précisé. Par ailleurs, Boukhazani a évoqué les raisons du choix porté sur Oran pour lancer les nouvelles offres de son entreprise, indiquant que cette option "n’est pas fortuite", rappelant que la capitale de l’ouest accueillera, l'été prochain, la 19e édition des Jeux Méditerranéens, "un événement dans lequel Mobilis sera le partenaire technologique officiel du comité d'organisation", a-t-il dit.

En prévision du rendez-vous méditerranéen, a ajouté le PDG de Mobilis, cet établissement public "a déployé d'énormes moyens pour être à la hauteur en assurant le meilleur service aux prix d’un haut débit". Ces investissements ont commencé à donner leurs fruits à Oran, devenue la première à l’échelle nationale en termes de haut débit Internet, s’est encore réjoui le premier responsable de l’opérateur de téléphonie mobile. Outre l’échéance des jeux méditerranéenne qui a nécessité à "Mobilis" de faire de gros investissements, l’autre challenge de cet opérateur étant "d’offrir un cadre de travail adéquat aux entreprises économiques, à leur tête les start-up qui s'appuient sur l'économie du savoir", selon M. Boukhazani. Ce dernier a également assuré que " l'expérience d'Oran sera généralisée dans toutes les autres wilayas du pays dans les semaines et les mois à venir".