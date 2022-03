Le défenseur international algérien de l'Espérance de Tunis, Abdelkader Bedrane, rétabli d'une déchirure musculaire, a retrouvé la compétition mercredi, à l'occasion de la réception du CA Bizertin (4-0), dans le cadre de la 10e journée (Gr.A) de la Ligue 1 tunisienne de football.

Considéré comme l'un des tauliers de la formation tunisoise, Bedrane (29 ans) s'était blessé à l'entraînement en février dernier, ce qui a nécessité une absence de quatre semaines, manquant notamment les trois premiers matchs de la phase de poules de la Ligue des champions. Titularisé par l'entraîneur de l'Espérance Radi Jaïdi, le natif de Blida a cédé sa place à la 79e minute de jeu.

Mohamed Ali Benhamouda a ouvert la marque (58e), avant de récidiver en seconde période pour signer un doublé (63e). Rachad Al-Arfaoui (78e) et Zied Berrima (90e+4) ont conclu le festival offensif des Sang et Or.

A l'issue de cette victoire, l'EST, où évoluent les deux autres internationaux algériens : Mohamed Amine Tougaï et Lyes Chetti, conforte sa position de leader avec 20 points, à deux longueurs de son poursuivant direct l'US Ben Guerdane, vainqu eur en déplacement face au CS Sfaxien (1-0).

Bedrane devrait figurer dans la liste des joueurs retenus par le sélectionneur national Djamel Belmadi, en vue de la double confrontation face au Cameroun, comptant pour les barrages de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

La première manche se jouera le vendredi 25 mars au stade Japoma à Douala (18h00), alors que le match retour aura lieu le mardi 29 mars au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h30).