Les deux représentants algériens en Ligue des champions d'Afrique de football: le CR Belouizdad et l'ES Sétif, seront face à des objectifs diamétralement opposés, en recevant respectivement, Jwaneng Galaxy (Botswana) et AmaZulu FC (Afrique du Sud), à l'occasion de la 4e journée de la phase de poules, prévue vendredi et samedi. Le CRB, qui occupe conjointement la place de leader du groupe C en compagnie de l'ES Tunis (5 pts), sera face à une belle occasion de prendre option pour les quarts de finale, en accueillant la lanterne rouge qui compte un seul point au compteur en trois rencontres.

Le Chabab, qui a conforté lundi sa position en tête de la Ligue 1 algérienne en l'emportant à domicile face au Paradou AC (2-0), partira largement favori face à Jwaneng Galaxy, qui jouera quant à lui sa dernière carte pour se relancer dans la course à la qualification. Dans l'autre match de cette poule C, l'ES Tunis défiera l'autre représentant tunisien l'ES Sahel (3e, 3 pts), dans un derby tunisien à "six points".

Si l'Espérance tentera de l'emporter pour préserver sa position en tête, la formatio n de Sousse n'a plus droit à l'erreur, sous la conduite du nouvel entraîneur Lassaâd Djerda Chabbi, engagé en remplacement du Français Roger Lemerre, démissionnaire. Contrairement au CRB, l'ES Sétif, dos au mur, est appelée à sortir la tête de l'eau contre les Sud-Africains d'AmaZulu FC, et sera face à la nécessité de mettre fin à sa mauvaise série de deux défaites de rang.

Troisième du groupe B avec 3 points, l'Entente, dirigée à titre intérimaire par Réda Bendriss (entraîneur de la réserve, ndlr), n'aura plus droit à l'erreur.

Un éventuel faux-pas compromettrait sérieusement les chances des Sétifiens pour passer aux quarts de finale.

De son côté, AmaZulu FC, auteur de deux succès de suite, se déplacera à Alger avec la ferme intention de préserver sa dynamique et conforter ses chances de qualification.

Dans l'autre match du groupe B, le leader Raja Casablanca (9 pts) abordera son déplacement à Conakry avec l'objectif de l'emporter face à Horoya AC (4e, 0 pts), et valider ainsi son billet pour le prochain tour.