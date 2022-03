Lorsqu’on parle de circulation sanguine, c’est souvent parce que les symptômes sont déjà installés et qu’un inconfort est ressenti. Mais la douleur dans les membres inférieurs, les gonflements et les jambes lourdes ne sont pas irrémédiables. Il existe en effet de nombreuses solutions pour vous soulager et surtout, pour prévenir les problèmes de circulation sanguine avant qu’ils ne se manifestent.

Prévenir les problèmes circulatoires : une question de bon sens

Savez-vous que la sédentarité est l’une des premières causes d’une mauvaise circulation sanguine ? Sans vous lancer dans une pratique sportive intensive, il suffit souvent d’une heure de marche quotidienne pour bénéficier d’effets positifs. Quand vous marchez, les muscles des pieds et des jambes aident à faire remonter le sang vers le haut du corps. Bon à savoir : les muscles du mollet sont considérés comme le 2eme cœur du corps humain. En effet, ils transportent le sang des deux jambes vers le haut. Sans mollets en bonne santé, vous ne pouvez pas maintenir une circulation sanguine normale. Plus les muscles travaillent, plus l'action de compression musculaire est importante, et plus il est facile pour les veines de pousser le sang vers le cœur. Une bonne alimentation peut également contribuer à tonifier et à renforcer le système veineux.

Des professions confrontées aux problèmes de circulation sanguine

En France, environ 40% des salariés souffriraient d'insuffisance veineuse, de jambes lourdes et de varices. Toutes les professions ne sont pas égales face aux problèmes circulatoires. Les métiers où la station debout est fréquente, tels que les cuisiniers, les coiffeurs ou encore les infirmiers, sont particulièrement confrontés à ce type de problème. Des bas de contention, portés à titre préventif, peuvent entre autres être une bonne solution pour soulager vos membres inférieurs.

La stimulation circulatoire pour prévenir les jambes lourdes

Loin d’être réservée aux pathologies, la stimulation circulatoire est un moyen innovant et sûr de maintenir les jambes en bonne santé, éviter les problèmes de circulation sanguine, tout en profitant d’un moment de bien-être. Revitive propose par exemple des solutions brevetées visant à améliorer le retour veineux. Agissant sans médicament, le dispositif médical ProSanté est notamment particulièrement indiqué pour soulager efficacement les jambes et les pieds douloureux occasionnels ou plus fréquents.